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НАТО потерял "исчезнувшую" подлодку России близ Кипра: "Русских невозможно засечь"
09 октября 2020, 16:35 • 100 • В мире
В военном блоке НАТО второй день разыскивают "исчезнувшую" подлодку РФ у берегов Кипра. Об этом свидетельствуют данные передвижения военных вертолёта и самолёта США, снующих рядом с островом. Как отмечает политический обозреватель Владимир Корнилов, на Западе крайне любят нагнетать ситуации с русскими подлодками-невидимками, которые невозможно засечь.
На протяжении двух суток у берегов Кипра военные НАТО вынюхивают местоположение русской подлодки. Сообщается, будто в поисках принимают участие военный вертолёт и противолодочный военный самолёт Соединённых Штатов.
По информации "Авиа.про", есть данные, что иностранцы уже исследовали участок Средиземного моря к югу от Кипра с целью обнаружить субмарину, которая была задействована в учениях у берегов Сирии.
Действительно ли американцы так настойчиво пытаются выведать местоположение субмарины или их полётам у Кипра есть иное объяснение? Однако фактом остаётся то, что на Западе давно взяли на вооружение историю с вездесущими русскими субмаринами.
Как рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, было предостаточно ситуаций, когда в иностранных СМИ сообщалось о невидимых субмаринах, которые РФ тайно направляет к берегам других государств.
"Особенно это любят шведы. А ещё я помню, как в британской прессе выходили сенсационные заголовки о том, что в их территориальные воды регулярно заходят "русские подлодки-невидимки, которые невозможно засечь". Беспроигрышный вариант! Ведь попроси доказательства, даже удивятся, мол, какие же доказательства, если их невозможно обнаружить?!" - приводит РИА ФАН слова Корнилова.
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