НАТО потерял "исчезнувшую" подлодку России близ Кипра: "Русских невозможно засечь"

На протяжении двух суток у берегов Кипра военные НАТО вынюхивают местоположение русской подлодки. Сообщается, будто в поисках принимают участие военный вертолёт и противолодочный военный самолёт Соединённых Штатов.

По информации "Авиа.про", есть данные, что иностранцы уже исследовали участок Средиземного моря к югу от Кипра с целью обнаружить субмарину, которая была задействована в учениях у берегов Сирии.

Действительно ли американцы так настойчиво пытаются выведать местоположение субмарины или их полётам у Кипра есть иное объяснение? Однако фактом остаётся то, что на Западе давно взяли на вооружение историю с вездесущими русскими субмаринами.

Как рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, было предостаточно ситуаций, когда в иностранных СМИ сообщалось о невидимых субмаринах, которые РФ тайно направляет к берегам других государств.

"Особенно это любят шведы. А ещё я помню, как в британской прессе выходили сенсационные заголовки о том, что в их территориальные воды регулярно заходят "русские подлодки-невидимки, которые невозможно засечь". Беспроигрышный вариант! Ведь попроси доказательства, даже удивятся, мол, какие же доказательства, если их невозможно обнаружить?!" - приводит РИА ФАН слова Корнилова.