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НАТО поставило под угрозу весь мир: "Время таких ракет минимально"
06 апреля 2021, 10:40 • 148 • Политика
Агрессивные действия НАТО и других стран могут привести к началу третьей мировой войны, которая будет угрожать существованию человечества на Земле. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов - он привёл в качестве примера недавние заявления США о размещении ракет по всему миру: "Подлётное время таких ракет минимально и скоро будет сведено к минутам".
В последнее время США и НАТО начали всё чаще выступать с провокационными антироссийскими заявлениями. В частности, Пентагон сообщил об отслеживании активности России в Арктике, а также о планах по размещению ракетных комплексов по всему миру. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что тем самым США и НАТО оказывают военное давление на Россию и переходят от политики "противоречия и сдерживания" к политике холодной войны в отношении нашей страны.
По словам эксперта, такие ракеты средней и меньшей дальности будут развёрнуты в первую очередь в Польше, также, возможно, в Прибалтике и на Украине.
"А остальные страны - Германия, Голландия, может быть, Бельгия, в общем те страны, которые являются тесными союзниками Вашингтона. Кроме того, такие ракеты развёрнуты могут быть в Болгарии и Румынии, в Румынии однозначно", - уточнил Кнутов в беседе с Царьградом.
На Дальнем Востоке это будут Южная Корея и Япония, и в первую очередь японские острова, которые граничат с Россией, добавил наш собеседник. Он уточнил, что время подлёта таких ракет минимально в силу того, что они находятся на небольшом расстоянии от наших военных объектов: "Где-то 10-15 минут, а с появлением гиперзвукового оружия - оно в США всё-таки появится, пусть через три года или через пять - оно вообще будет сведено практически к минутам".
- резюмировал военный эксперт.
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