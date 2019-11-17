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НАТО посоветовали изменить политику в отношении России под предлогом "гибридных угроз"

17 ноября 2019, 18:09  •  107 • Политика
Эксперты НАТО предложили пересмотреть политику блока для сдерживания России и из-за "гибридных угроз". К отражению данной "угрозы" собираются привлечь практически все институты НАТО и ЕС.
Специалисты Оборонного колледжа НАТО рекомендовали военному блоку изменить свою политику по "сдерживанию России" из-за появления угроз "гибридного характера". Об этом говорится в последнем докладе экспертов колледжа.
В документе особое внимание уделено "сдерживанию России" на восточном направлении. Альянсу рекомендуют формировать общества, устойчивые к "гибридным угрозам", которые якобы исходят от России.
"Это требует не только сотрудничества с гражданскими обществами, органами местного самоуправления, частным сектором, не входящими в состав НАТО странами ЕС и Еврокомиссией, но также обладания определёнными знаниями в данных областях", - цитирует RT выдержку из документа.
Напомним, что НАТО постоянно пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, в альянсе заявляют, что якобы его деятельность не направлена против России. С другой стороны, НАТО постоянно заявляет о "российской угрозе" и необходимости "сдерживания". В последнее время наиболее актуальными в военном блоке стали обвинения в "гибридной угрозе". Под это ёмкое определение подпадают любые внешнеполитические победы России.

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