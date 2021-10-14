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НАТО послало на Украину своё оборудование: Заявленная цель - борьба с COVID-19
14 октября 2021, 22:05 • 136 • Политика
НАТО поставило Украине оборудование для борьбы с COVID-19. Оно было выделено из целевого фонда Североатлантического альянса.
Украина получила от НАТО оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба военного блока на официальном сайте Североатлантического альянса.
Речь идёт о передаче медицинского оборудования в виде 50 портативных концентраторов кислорода, трёх камер отрицательного давления и четырёх мобильных рентгеновских аппаратов. Ранее НАТО отправило Украине более 10 тонн средств индивидуальной защиты, включая защитные маски и перчатки.
Примечательно, что помощь для борьбы с COVID-19 посылает не Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), не ЕС, не отдельные страны Европы, не США, а именно военный блок. Медицинское оборудование было выделено из целевого фонда НАТО по борьбе с пандемией коронавируса.
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