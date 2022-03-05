НАТО пошло в отказ, Киев - ва-банк: Главное о спецоперации на Украине в прямой трансляции

В НАТО отказались закрывать небо над Украиной. В Незалежной ожидаемо это вызвало бурю эмоций. Дошло до неприкрытых угроз: Киев, судя по заявлению Зеленского идёт ва-банк с Будапештским меморандумом. А в это время ВСУ из засады бьют по мирным гражданам. И уже не только в ДНР и ЛНР. Царьград продолжает вести прямую трансляцию о событиях вокруг спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

Пока вы спали президент Украины Владимир Зеленский разразился настоящей истерикой в адрес НАТО. Столь бурную реакцию у украинского лидера вызвало решение Североатлантического альянса не закрывать небо над Украиной. Войны с Россией никто из стран НАТО не хочет. Даже США. А закрытие неба неминуемо втянет всех в войну.

Киев же, судя по вчерашним заявлениям по Запорожской АЭС и нынешним угрозам сжечь Будапештский меморандум, идёт ва-банк. Однако позволит ли ему Большой брат Вашингтон?

Тем временем подлые удары ВСУ исподтишка испытывают на себе уже не только жители ДНР и ЛНР, но и харьковчане. Как проходит освобождение Украины, можно посмотреть на нашей специальной карте.

Все подробности о событиях, связанных со спецоперацией России по демилитаризации и денацификации Украины, можно узнать из ленты новостей Царьграда.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

09:22 Минобороны России:

Сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

09:14 Минобороны России показало кадры из Киевской области с продвижением подразделений наших Вооружённых сил во время спецоперации на Украине.

09:05 Армия России уничтожила Центр контроля за космическим пространством ВСУ в Великодонском, Одесская область, сообщают источники.

08:43 Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор:

В первые пять дней российские силы, честно говоря, были слишком деликатными. Сейчас они исправились, так что, я считаю, в течение десяти дней все будет закончено. Восточная часть Украины – в руках России, но они не захватывают территории, а разгоняют украинские войска. Зеленский – марионетка. Он подвергает большое число своих граждан ненужному риску!

08:22 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал НАТО за отказ закрывать небо над Незалежной и пугает Североатлантический альянс "расплатой за слабость":

Это слабость, за которую альянс, к сожалению, расплатится. Сейчас из-за этой слабости и нерешительности пострадают украинцы.

08:00 Лакмусовой бумажкой для определения честности работы СМИ стал принятый накануне в России закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков, направленных против вооружённых сил нашей страны. Напомним, его поддержали и в Госдуме, и в Совете Федерации, а после документ подписал президент России Владимир Путин.

А уже с раннего утра субботы, 5 марта, случилось массовое "бегство" западных СМИ из России. О приостановке работы в России заявило агентство Bloomberg, а также телеканалы CBS News, СNN, ABC News.

07:19 Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России русскому морпеху - полковнику Алексею Бернгарду . Он проявил мужество и отвагу во время спецоперации на Украине, прорвав оборону ВСУ и обратив противника в бегство.

07:00 Сбежавших из Донбасса сотрудников Международной наблюдательной миссии ОБСЕ наказали свои же.

Нам сказали в другом виде,

- недоумевают сейчас "беглецы" в Ростове-на-Дону.

06:24 Поведение украинских беженцев возмущает жителей тех мест, где принимают эвакуированных из Незалежной. Больше всего местных возмущает хамство беженцев, грязь, которую они оставляют, и попытки навязать свои порядки. В том числе и языковые.

06:00 Жителям Харькова пришлось испытать на себе подлость украинских военных. Как сообщают очевидцы, батареи ВСУ бьют из засады по своим же.