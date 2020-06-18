НАТО пошла на Россию сбалансированно

Подробности сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уточнил, что во время видеоконференции с министрами обороны стран Североатлантического альянса те заявили, что не намерены зеркально отвечать на вызов Москвы. Реагировать собираются "сбалансированным пакетом мер". Решение о его принятии принято.

"Мы не будем отвечать России зеркально, мы не хотим новой гонки вооружений, - объяснял это решение Столтенберг. - Но мы сохраним возможность быть сильными в обороне".

Чем будут отвечать? Как заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, представители обсудили адаптацию системы ядерного сдерживания в Европе к новым условиям.

Так, страны НАТО намерены закупить и истребители пятого поколения, и дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T. Кроме того, как уточнил генсек военного блока, увеличится и количество учений, а также намечено усиление обычных военных возможностей стран НАТО.

При этом, как заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, представители обсудили адаптацию системы ядерного сдерживания в Европе к новым условиям.