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НАТО пошла на Россию сбалансированно
18 июня 2020, 14:00 • 50 • Политика
Министры обороны стран НАТО приняли "сбалансированный пакет мер" в ответ на наращивание Россией своего ядерного арсенала.
Подробности сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уточнил, что во время видеоконференции с министрами обороны стран Североатлантического альянса те заявили, что не намерены зеркально отвечать на вызов Москвы. Реагировать собираются "сбалансированным пакетом мер". Решение о его принятии принято.
"Мы не будем отвечать России зеркально, мы не хотим новой гонки вооружений, - объяснял это решение Столтенберг. - Но мы сохраним возможность быть сильными в обороне".
Чем будут отвечать? Как заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, представители обсудили адаптацию системы ядерного сдерживания в Европе к новым условиям.
Так, страны НАТО намерены закупить и истребители пятого поколения, и дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T. Кроме того, как уточнил генсек военного блока, увеличится и количество учений, а также намечено усиление обычных военных возможностей стран НАТО.
При этом, как заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, представители обсудили адаптацию системы ядерного сдерживания в Европе к новым условиям.
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