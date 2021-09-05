Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная / Политика

НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный

05 сентября 2021, 14:15  •  107 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенбенг заявил, что альянс извлечёт уроки из афганской проблемы, а Россия и Китай должны вместе со всеми странами Запада работать над недопушеением распространения терроризма. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил на это, что НАТО ранее неоднократно и высокомерно отклонял предложения Организации Договора о коллективной безопасности по взаимодействию с НАТО по антитеррору в Афганистане.
По словам Косачева, поведение НАТО по афганскому вопросу ранее было "порой откровенно хамским" по отношению к России. При этом Косачев заявил, что Россия по-прежнему готова взаимодействовать с НАТО по вопросу противодействия террористам. Об этом он заявил в своём Facebook.
Также Косачев отметил, что сотрудничество в антитеррористических вопросах должно проводиться на равных без " навязывания фанаберства "победителя".
Ранее сообщалось, что представители России и Китая примут участие в работе заседания стран G7, которое состоится 8 сентября. При этом отмечается влияние Москвы и Пекина на Кабул.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





107
Источник
Похожие новости
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
05 сентября 2021, 01:25
Песков о мальчике, который поправил Путина: "Представляю, что ему пришлось пережить"
05 сентября 2021, 03:15
Глупость Горбачёва и Ельцина повторять не станем: Сатановский огорчил воинственных японцев
05 сентября 2021, 10:35
Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил пол...
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попаст...
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
05 сентября 2021, 01:25
Песков о мальчике, который поправил Путина: "Представляю, что ему пришлось переж...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
29 августа 2021, 17:15
На Украине заявили о будущей "жертве" Зеленского
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
30 августа 2021, 18:00
"Никогда вообще": Неприятные откровения крымчанина об Украине удивили журналиста из Киева
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.