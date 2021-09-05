НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный

Генсек НАТО Йенс Столтенбенг заявил, что альянс извлечёт уроки из афганской проблемы, а Россия и Китай должны вместе со всеми странами Запада работать над недопушеением распространения терроризма. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил на это, что НАТО ранее неоднократно и высокомерно отклонял предложения Организации Договора о коллективной безопасности по взаимодействию с НАТО по антитеррору в Афганистане.

По словам Косачева, поведение НАТО по афганскому вопросу ранее было "порой откровенно хамским" по отношению к России. При этом Косачев заявил, что Россия по-прежнему готова взаимодействовать с НАТО по вопросу противодействия террористам. Об этом он заявил в своём Facebook.

Также Косачев отметил, что сотрудничество в антитеррористических вопросах должно проводиться на равных без " навязывания фанаберства "победителя".

Ранее сообщалось, что представители России и Китая примут участие в работе заседания стран G7, которое состоится 8 сентября. При этом отмечается влияние Москвы и Пекина на Кабул.