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НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный
05 сентября 2021, 14:15 • 107 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенбенг заявил, что альянс извлечёт уроки из афганской проблемы, а Россия и Китай должны вместе со всеми странами Запада работать над недопушеением распространения терроризма. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил на это, что НАТО ранее неоднократно и высокомерно отклонял предложения Организации Договора о коллективной безопасности по взаимодействию с НАТО по антитеррору в Афганистане.
По словам Косачева, поведение НАТО по афганскому вопросу ранее было "порой откровенно хамским" по отношению к России. При этом Косачев заявил, что Россия по-прежнему готова взаимодействовать с НАТО по вопросу противодействия террористам. Об этом он заявил в своём Facebook.
Также Косачев отметил, что сотрудничество в антитеррористических вопросах должно проводиться на равных без " навязывания фанаберства "победителя".
Ранее сообщалось, что представители России и Китая примут участие в работе заседания стран G7, которое состоится 8 сентября. При этом отмечается влияние Москвы и Пекина на Кабул.
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