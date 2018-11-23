НАТО показал свое признание русскому «Буревестнику» - эксперт

Российская ракета «Буревестник» включена в кодификацию НАТО под названием SSC-X-9 Skyfall («Падение с небес»). С одной стороны, оно свидетельствует о признании Западом мощи отечественного вооружения, а с другой, позволяет США продолжать запугивать общественность Россией, считает военный эксперт, генерал-майор в отставке Владимир Богатырев.

Он отметил, что «Буревестник» не зря вызывает опасение Запада вообще и американцев в частности. По своим техническим характеристикам он превосходит ракеты, имеющиеся на вооружении США.

Американским военным специалистам и политикам не дает покоя мысль о том, что Россия располагает мощным ядерным оружием. Давая «Буревестнику» броское и угрожающее название, они рассчитывают выбить у Конгресса средства на конкурентоспособные разработки, полагает Богатырев.

Кроме того, они ожидают, что «Падение с небес» вызовет и соответствующую реакцию у общественности.