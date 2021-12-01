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НАТО подошло к красной черте: Политолог предупредил Альянс о последствиях

01 декабря 2021, 04:50  •  204 • Политика
Генсек НАТО Столтенберг заявил о самом масштабном расширении системы обороны альянса. "Если Альянс перейдет красную линию России, то страна на это ответит", - предупредил Запад политолог Яков Кедми.
В НАТО похвастали самым масштабным расширении системы обороны военного блока со времён холодной войны. Политолог Яков Кедми рассказал о том, что будет, если Альянс решится пересечь "красную линию".
Речь идёт о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанных в понедельник 29 ноября в Риге на встрече с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Руководитель Альянса заявил о развёртывании боевых групп в странах Балтии и Польше, назвав это последовательным осуществлением наиболее масштабного расширения общей системы обороны со времен холодной войны.
В "переводе" на русский язык это означает наращивание вооруженных сил как можно ближе к границам России, объяснил политолог Яков Кедми. По его словам, ничем другим НАТО не занимается, так как единственная цель существования Альянса – создание угрозы для России.
Но, если же Альянс перейдет красную линию России, то страна на это ответит,
- заявил эксперт в беседе с Nation News.
Он добавил, что России для победы над НАТО даже не понадобится помощь союзников. С имеющимися вооружениями страна вполне справится своими силами, подчеркнул Яков Кедми.

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