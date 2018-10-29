НАТО поделится с Россией видением по военной безопасности Европы 31 октября

В Брюсселе в среду, 31 октября, представители России примут участие в Совете НАТО - РФ. Заседание по вопросам военной безопасности состоится на уровне послов.

Ранее представители СРН проводили совещание в мае. Будущее мероприятие станет уже восьмым за последние два года.

В ходе Совета НАТО - Россия планируется обсуждение проблем военной безопасности, предотвращения опасных инцидентов в интересах деэскалации военно-политической напряженности.

Отмечается, что также будет поднят вопрос о действиях в случае возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В НАТО ранее заявили, что это заседание «станет частью двойного подхода НАТО к отношениям с Россией, основанным на сильной обороне и субстантивном диалоге».