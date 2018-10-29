Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Ник...
Постой, паровоз!
В компании Flydubai прокомментировали ЧП с самолётом в Одессе
В подарок Евpoпapламентy
Главная / В мире

НАТО поделится с Россией видением по военной безопасности Европы 31 октября

29 октября 2018, 18:54  •  65 • В мире
Постпредство России подтвердило проведение Совета Россия - НАТО в Брюсселе.
В Брюсселе в среду, 31 октября, представители России примут участие в Совете НАТО - РФ. Заседание по вопросам военной безопасности состоится на уровне послов.
Ранее представители СРН проводили совещание в мае. Будущее мероприятие станет уже восьмым за последние два года.
В ходе Совета НАТО - Россия планируется обсуждение проблем военной безопасности, предотвращения опасных инцидентов в интересах деэскалации военно-политической напряженности.
Отмечается, что также будет поднят вопрос о действиях в случае возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
В НАТО ранее заявили, что это заседание «станет частью двойного подхода НАТО к отношениям с Россией, основанным на сильной обороне и субстантивном диалоге».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

65
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 18:54
НАТО поделится с Россией видением по военной безопасности Европы 31 октября
29 октября 2018, 09:09
Римский клуб и Дональд Трамп
29 октября 2018, 15:39
Меркель собирает чемоданы

28 октября 2018, 23:24
В России требуют возбудить дело после призыва Киева к терактам в нашей стране
29 октября 2018, 02:39
«Курорты Крыма покоя не дают»: Американский самолет-разведчик исследовал Черноморское побережье
29 октября 2018, 08:54
Неблагоприятный климат: НАТО планирует изучить влияние погодных условий на лазерное оружие
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
29 октября 2018, 09:09
«Больше, чем наркобароны»: Украинский экс-чиновник о 800% росте доходов Порошенко
29 октября 2018, 05:54
"Ахиллесовы пяты НАТО": Журнал Stern назвал самые слабые стороны альянса в ...
29 октября 2018, 17:09
Россия раскрыла план на случай вступления Украины и Грузии в НАТО
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по баз...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
24 октября 2018, 16:54
Может ли ядерная бомба разбудить Йеллоустонский супервулкан
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
26 октября 2018, 16:09
«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.