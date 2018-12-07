НАТО победит Россию, только если у нее не будет ядерного оружия - СМИ Британии

СМИ Британии оценили шансы НАТО в войне с Россией. Британцы уверены, что военный блок победит, но только при условии, что не будет использовано ядерное оружие.

В Британии попытались предсказать исход войны между Россией и НАТО. Британский таблоид Daily Express считает, что Россию ждет поражение от военного блока, но только при условии, что не будет применено ядерное оружие.

Свои расчеты издание строит на примитивном сравнении военных сил обеих сторон без учета дополнительных факторов. Сообщается, что численность солдат НАТО вдвое превышает число российских военных и составляет 2 миллиона человек. Количество самолетов и вертолетов военного блока почти на 9000 опережает численность российских аналогов. При этом Daily Express признает, что по числу танков Россия опережает НАТО на 20 тысяч единиц.

В гипотетическом сценарии издания Россия нападает на Европу. Тут же падают сначала Прибалтика и Польша, а затем и Германия. Однако к этому времени, как надеются британские СМИ, прибудут силы США - и НАТО одержит победу. Но только если в ход не будет пущено ядерное оружие.

Как видно, в сценарии Daily Express полно дыр. Во-первых, предполагается, что Россия первая нападает на НАТО, что уже делает предсказание нереалистичным. Во-вторых, предполагается, что вся имеющаяся в наличии у стран военного блока техника находится в исправном состоянии. Недавняя проверка Вооруженных сил Германии показала, что это далеко не так. В-третьих, предполагается, что союзники придут друг другу на помощь. Однако учитывая последнюю политическую конъюнктуру, разговоры о европейской армии, требования США платить за защиту и общую разобщенность «союзников», этот пункт также находится под вопросом.

Кроме того, в самом НАТО признавали, что из-за проблем с логистикой силы военного блока могут и не успеть спасти Европу от захвата войсками России.