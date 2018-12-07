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НАТО планирует защитить свою тактическую связь от российских средств РЭБ
07 декабря 2018, 08:54 • 86 • Украина
В НАТО заявили об опасениях столкнуться с серьёзными угрозами в связи с успехом российской стратегии радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в заявке на исследование Научно-технической организации НАТО.
Reuters
«Недавние учения на восточной границе НАТО, присутствие в Прибалтике и война на Украине продемонстрировали успешность российской стратегии радиоэлектронной борьбы (РЭБ). И потенциал радиоэлектронных атак (например, подавления), и радиоэлектронное обеспечение (например, обнаружение целей) показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима к средствам РЭБ и столкнётся с серьёзными угрозами», — говорится в документе.
Согласно заявке, на данный момент меры по защите от средств РЭБ могут оказаться недостаточными для противодействия «представленной угрозе».
Кроме того, в документе также отмечается способность России уничтожать «особо важные цели» благодаря российской военной доктрине.
«Российская доктрина, подразумевающая сочетание РЭБ, БПЛА и артиллерии для обнаружения, идентификации, локализации и уничтожения особо важных целей, зарекомендовала себя очень успешно», — считают в НАТО.
Именно поэтому в 2019 году Научно-техническая организация НАТО планирует разработать новую концепцию по противодействию средствам РЭБ. В частности, исследователи альянса намерены найти способы скрыть локацию так называемых «особо важных целей».
Ранее Министерство обороны Норвегии заявило, что работа систем GPS во время учений НАТО в стране была нарушена из-за якобы действий военных России в Арктике.
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