НАТО переходит к отработке действий на территории Украины

Интенсификация военных учений в участием украинской армии и НАТО носит не случайный характер и является определенным сигналом.Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик «Института евроатлантического сотрудничества» Владимир Горбач.По словам эксперта, беспрецедентное привлечение НАТО к этим учениям, особенно осенью этого года, – это определенный сигнал, что альянс переходит от мониторинга и разведки на расстоянии «до отработки определенных реакций».«И десантирование на Широком Лане, и пролет над Киевом американских конвертопланов, пролет стратегических бомбардировщиков – тоже беспрецедентно. НАТО через такие маневры показывает, что оно отрабатывает для себя возможности действовать на территории Украины, в воздушном пространстве в случае необходимости», – считает Горбач.