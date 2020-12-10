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НАТО переходит к отработке действий на территории Украины
10 декабря 2020, 11:05 • 124 • Украина
Интенсификация военных учений в участием украинской армии и НАТО носит не случайный характер и является определенным сигналом.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик «Института евроатлантического сотрудничества» Владимир Горбач.
По словам эксперта, беспрецедентное привлечение НАТО к этим учениям, особенно осенью этого года, – это определенный сигнал, что альянс переходит от мониторинга и разведки на расстоянии «до отработки определенных реакций».
«И десантирование на Широком Лане, и пролет над Киевом американских конвертопланов, пролет стратегических бомбардировщиков – тоже беспрецедентно. НАТО через такие маневры показывает, что оно отрабатывает для себя возможности действовать на территории Украины, в воздушном пространстве в случае необходимости», – считает Горбач.
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