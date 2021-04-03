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НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией

03 апреля 2021, 01:05  •  86 • Война
Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости Украины в Киеве, 24 августа 2017 года
На военных учениях стран НАТО Defender Europe 2021, намеченных на май и июнь нынешнего года, будет обыгрываться сценарий войны с Россией, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV.
«Defender Europe 2021 — переводится как «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.
По его словам, страны Североатлантического альянса стягивают войска к месту проведения маневров.
«Основной фокус — это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», — уточнил дипломат.
В одних из крупнейших за последние десятилетия военных учений под руководством армии США примут участие 28 000 военнослужащих из 27 стран. Defender Europe 2021 будет включать «почти синхронные операции на более чем 30 тренировочных площадках» в десятке стран, говорится в сообщении американского командования.
«Мы внимательно следим за ситуацией с COVID. Мы доказали, что можем безопасно тренироваться, несмотря на пандемию. Несмотря ни на что, наши союзники рассчитывают на то, что наши войска будут готовы защищать мир», — прокомментировал учения генерал Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе и Африке.
По его словам, эти многогранные, рассчитанные на несколько месяцев учения продемонстрируют способность Соединенных Штатов и их союзников реагировать на международные угрозы.
«Учения дадут нам прекрасную возможность отточить наши возможности вместе с нашими союзниками и партнерами в стратегически важном Балканском и Черноморском регионе, чтобы мы коллективно были готовы реагировать на любой кризис, который может возникнуть», — добавил американский военачальник.
Военно-воздушные силы и флот США планируют показать «новые высокотехнологичные возможности» средств противовоздушной и противоракетной обороны, навыки бригад по поддержке сил безопасности в Европе.
Из 28 000 участников учений примерно 2100 являются представителями Национальной гвардии и еще 800 — армейского резерва США.
Сейчас США перевозят свои оборудование и персонал в Нидерланды, Италию и Германию.
Учения пройдут в несколько этапов: Swift Response («Стремительное реагирование») стартует в начале мая. В ходе этого этапа будут проводиться воздушно-десантные операции в Эстонии, Болгарии и Румынии с участием более 7000 военнослужащих из 11 стран.
Immediate Response («Немедленное реагирование») пройдет с середины мая по начало июня. В ходе маневров более пяти тысяч военнослужащих из восьми стран на 31 полигоне в 10 странах проведут боевые стрельбы и совместные операции по материально-техническому обеспечению фронта на суше.
Командно-штабные учения начнутся также в июне. Руководимые штабом две тысячи военнослужащих многонациональных сухопутных сил будут проводить операции в комбинированных учебных условиях, а также осуществлять реальные операции в 14 странах на двух континентах — Европе и Африки, переходя из одного подчинения в другое, оказывая взаимную поддержку партнерам НАТО.
Днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что «по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран».
«Это все обязывает к тому, чтобы быть начеку», — констатировал он, ответив таким образом на вопрос, почему Россия в последние дни перемещает свои войска к Черноморскому региону.
«Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», — добавив представитель Кремля.
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Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости Украины в Киеве, 24 августа 2017 года
Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости Украины в Киеве, 24 августа 2017 года
Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости Украины в Киеве, 24 августа 2017 года
Михаил Маркив/Пресс-служба президента Украины/РИА «Новости»

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