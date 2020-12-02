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НАТО ответит России на усиление ее присутствия в Черном море
02 декабря 2020, 22:30 • 46 • Политика
Глава альянса пригрозил укрепиться в регионе на суше, в воде и небе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, поэтому альянс будет усиливать свое присутствие в регионе. Ставшую уже привычной мантру норвежец произнес после второго дня заседаний глав МИД Североатлантического блока.
По его словам, участники мероприятия рассмотрели вопрос безопасности в Черном море, которое для натовцев имеет стратегическое значение.
"Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму, и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря", – цитирует РИА "Новости" Столтенберга.
В связи с этим, отметил глава организации, НАТО там расширяет свое присутствие на суше, на море и в воздухе.
Министры иностранных дел государств альянса согласовали дальнейшие действия по укреплению диалога с Тбилиси и Киевом.
Ранее в среду, 2 декабря, был опубликован доклад о реформировании блока до 2030 года. Согласно документу, Россия в нем признана главной угрозой для безопасности натовцев, а также перечислены все ее "прегрешения" по мнению альянса. Среди таковых также наличествует обвинение РФ в покушении на "территориальную целостность" Грузии и Украины и усиление военной мощи в Крыму.
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