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НАТО отправляет в Восточную Европу дополнительные силы

26 января 2022, 11:35  •  178 • Война
Франция введёт свои войска на территорию Румынии
«Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развёртывания сил Североатлантического альянса в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать своё военное присутствие в Украине и вокруг неё»,
– говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте альянса.
Страны-члены НАТО в течение последних дней выступили с рядом заявлений о текущем и будущем развёртывании своих сил.
Так, например, Дания объявила о том, что направит свой фрегат в Балтийское море, а кроме того, планирует отправить в Литву четыре истребителя F-16.
В Копенгагене уверены, что эти истребители смогут поддержать расположенную в Литве миссию альянса, которая занимается патрулированием воздушного пространства в регионе Прибалтики.
Испания со своей стороны направит истребители в Болгарию, а испанские военные корабли в ближайшее время присоединятся к военно-морским силам НАТО.
Направят в Болгарию свои истребители и Нидерланды: уже в апреле два истребителя F-35 будут помогать самолётам стран-членов альянса патрулировать воздушное пространство в регионе Балкан и Чёрного моря. Кроме того, Нидерланды подготовят один военный корабль и несколько наземных подразделений, которые присоединятся к силам реагирования НАТО в Европе.
Франция объявила о готовности ввести войска в Румынию под командованием альянса.
Не останутся в стороне и Соединённые Штаты: в Вашингтоне уже объявили о том, что в ответ на «российскую агрессию» увеличат своё военное присутствие в восточной части Североатлантического альянса.
«Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы в НАТО. Североатлантический альянс продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путём усиления наших союзников в Восточной Европе. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путём укрепления нашей коллективной обороны»,
– цитирует пресс-служба альянса заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
Генсек особо подчеркнул тот факт, что НАТО является оборонительным союзом. И напомнил, что в 2014 году, в ответ на незаконную аннексию Крыма, альянс уже увеличил своё военное присутствие в странах Восточной Европы – Польше, Литве, Латвии и Эстонии – сегодня в этих странах дислоцируются многонациональные боевые группы под командованием США, Британии, Германии и Канады. До событий 2014 года военного контингента НАТО в Восточной Европе не было, отметил Столтенберг. Теперь же этот контингент будет увеличен.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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