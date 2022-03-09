НАТО отправит свои самолёты на Украину? Тревожные сообщения из Польши оценил политолог

НАТО отправит свои самолёты на Украину? Тревожные и притом противоречивые сообщения из Польши оценил политолог Малек Дудаков. По его мнению, Варшава не хочет брать на себя ответственность за прямую одностороннюю передачу военных истребителей Киеву и сейчас пытается переложить этот вопрос на плечи США.

В последние часы серьёзно возросла активность самолётов стран НАТО в воздушном пространстве Румынии, то есть в непосредственной близости от украинской границы, заметила ведущая "Первого русского" Елена Афонина в спецвыпуске канала Царьград.

Там были зафиксированы заправщики, разведывательные самолёты и вертолёты ВВС США и Великобритании. На этом фоне поступают тревожные и при этом противоречивые заявления из Польши.

Так, в МИД этой страны сообщили, что Варшава готова разместить все свои истребители МиГ-29 на базе "Рамштайн" в Германии и бесплатно предоставить их в распоряжение Вашингтону.

С другой стороны, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отметил, что Польша не планирует самостоятельно начать поставлять данную военную авиацию Киеву. Он уточнил, что для этого требуется решение Североатлантического альянса.

Эти высказывания в прямом эфире оценил политолог, американист Малек Дудаков. По его мнению, противоречий в этих сообщениях нет: очевидно, что Варшава не хочет брать на себя ответственность за прямую одностороннюю передачу данных истребителей Украине.