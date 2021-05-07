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НАТО отказывается принимать Украину в свои ряды из-за России

07 мая 2021, 19:25  •  85 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Североатлантический альянс боится спровоцировать конфликт с Москвой
Вот уже долгие годы Украина лелеет надежду стать членом НАТО, о чем политики страны регулярно говорят странам организации. Однако альянс то и дело отодвигает этот вопрос, ссылаясь на незавершенные реформы властями Киева. Однако эксперты полагают, что причина этого в России.
Как пишет издание Forbes, Незалежная за последние годы стала больше средств тратить на военные расходы, но ее армия еще не может сравниться с российской. Поэтому, боясь спровоцировать Москву, НАТО не спешит звать Украину в свои ряды. Вместо предложения о членстве Киев получил возможность стать всего лишь партнером блока, как и Грузия.
Впрочем, это не мешает НАТО отрабатывать возможный конфликт в Европе с Россией. Так, альянс в ответ на учения РФ на юге страны стянул в Европу 28 тысяч своих солдат в рамках тренировок Defender Europe 21. При этом Украине досталась роль лишь наблюдателя учений. И хотя, пишет автор Дэвид Акс, тренировки традиционные, необычные локации для размещения войск натовцы выбрали намеренно.
Журналист указывает на то, что НАТО слабее всего на востоке региона – в Прибалтике и вокруг акватории Черного моря со стороны Болгарии и Румынии. На учениях натовцы и отрабатывают переброску войск с запада на восток в случае конфликта с Россией.
Любопытно, что Белый дом США отредактировал официальную стенограмму об Украине и НАТО. Представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер во время общения с журналистами утвердительно ответила на вопрос, открыты ли двери НАТО для Незалежной. Как обратил внимание телеканал Fox News, после эти слова Жан-Пьер удалили.

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