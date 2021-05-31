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НАТО отказалось разбираться в слежке Дании и США за Меркель

31 мая 2021, 19:05  •  68 • Политика
Фото: Gong Bing/ Xinhua/ www.globallookpress.com
К шпионажу альянс не имеет отношения, расследованием фактов должны заниматься вовлеченные в скандал страны, считает Столтенберг
НАТО не будет разбираться в истории с возможной слежкой Дании и США за лидерами других стран-членов блока. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в преддверии встреч глав МИД и минобороны государств военного союза.
Так норвежец прокомментировал новости о шпионаже Вашингтона за европейскими политиками, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и экс-министром иностранных дел Германии, а ныне президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Столтенбрег отметил, что знаком с этими сообщениями. По его словам, вовлеченные в скандал страны занимаются установлением фактов данного дела.
"НАТО как организация к этому отношение не имеет, не в задачах НАТО заниматься такими вопросами", – цитирует "Интерфакс" генсека.
Также глава блока выразил надежду, что союзники смогут прояснить все факты и урегулировать проблему.
Ранее целый ряд европейских СМИ обнародовали информацию о том, что в 2012-2014 годах разведслужба Дании помогала Агентству национальной безопасности США (АНБ) в слежке за высокопоставленными политиками Старого Света – ФРГ, Швеции, Франции и Норвегии. В частности, американцы использовали датские информационные кабели.

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