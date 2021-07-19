НАТО отдадут агенту КГБ, а в России прибавится начальства

Новая неделя началась достаточно бурно в информационном плане. Под Петербургом обнаружили частные тюрьму и крематорий. Германия обновляет списки погибших от наводнения и разгула стихии, футбольный ЦСКА получил полноценного нового тренера, фрегат "Адмирал Горшков" выполнил во время испытаний стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон". Но наше внимание привлекли немного другие новости.

Полпреды получили конкурентов?

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил вице-премьеров правительства кураторами федеральных округов. Заместителей главы правительства распределили следующим образом:

- Виктория Абрамченко – Сибирский федеральный округ,

- Юрий Борисов – Уральский федеральный округ,

- Татьяна Голикова – Северо-Западный федеральный округ,

- Дмитрий Григоренко – Центральный федеральный округ,

- Александр Новак – Северо-Кавказский федеральный округ,

- Юрий Трутнев – Дальневосточный федеральный округ,

- Марат Хуснуллин – Южный федеральный округ,

- Дмитрий Чернышенко – Приволжский федеральный округ.

Курировать кураторов будет правительственная комиссия во главе с Маратом Хуснуллиным. Таким образом, можно сказать, что Южный федеральный округ стал первым среди равных.

Новость вызывает поначалу некоторое недоумение, если вспомнить, что в стране уже существует институт полномочных представителей президента в федеральных округах – полпредов. Можно было бы вспомнить и старую пословицу, что у семи нянек дитя без глазу. Если бы не одно обстоятельство – вице-премьеры будут нести ответственность за социальное развитие территорий, за эффективное использование бюджетных средств, экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности округов, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест. То есть за те вопросы, которые регионы решают именно с правительством. Это, скорее, помощь в устранении лишних бюрократических барьеров, а не око государево, каким является институт полпредства. Впрочем, нет сомнений, что полпреды и новые кураторы будут соперничать и, возможно, конкурировать друг с другом, доказывая именно свою эффективность по сравнению с "соседями".

Коммунисты – назад!

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов начал активную борьбу за голоса избирателей. Именно так можно расценить его поведение в последнее время. В интервью одному из сетевых изданий он возложил вину за увеличение пенсионного возраста ("пенсионную реформу") не на чиновников, а на сам народ. Который, дескать не захотел поддержать протестные акции КПРФ. И откровенно призвал людей участвовать в митингах и маршах протеста.

Людям пора заканчивать отсиживаться и ворчать. Надо активнее участвовать в массовых мероприятиях. Власть больше всего этого боится!

– отметил Зюганов

Удивительная трансформация буквально на глазах преобразила лидера КПРФ. Ведь ещё в январе нынешнего года Геннадий Зюганов категорически осудил призывы к молодёжи выходить на несогласованные акции протеста. Тогда он даже сравнивал организаторов акций протеста в защиту Навального с Гитлером:

Я, когда смотрю на призывы тех, кто пытается втащить юнцов для того, чтобы поджечь нашу страну, вспомнил картину из своего детства, когда смотрел художественный фильм и готовил юбилей освобождения моего родного Орла… там Гитлер обходит юнцов, хлопает поощрительно по щёчкам и раздаёт фаустпатроны, чтобы они расстреливали наших танкистов, молодых советских солдат, которые принесли свободу от Гитлера и фашизма всей Европе, – заявлял тогда Зюганов. – Вот сейчас такие же ходят, в том числе под флагом патриотизма, похлопывают по щёчкам детей для того, чтобы тащить на престол ещё одного Гапона. Я уверен, что ни одно патриотическое движение, ни один наш коммунист не поддержит эти провокации.

Это другое, да, Геннадий Андреевич?

Осторожно, Турция закрывается?

Что же это за лето такое? Египет для отдыха россиян вроде как открыли, но Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний на выполнение рейсов из городов страны в курортные зоны Египта. А поездами или пароходами туда не добраться. А тут ещё министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что из-за распространения штамма "дельта" не исключает закрытия курортов республики для иностранцев.

Приоритет – максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернётся к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займёт времени нормализация,

– заявил Эрсой в прямом телеэфире.

Может, и пугает местное население, получающее от туристов немалые доходы, стимулируя вакцинацию, а может, и действительно закроет. В целом ряде стран третья волна пандемии набирает обороты. Гигантский рост заболеваемости демонстрирует сейчас Великобритания, которая, несмотря на это, отменила все ограничения. А в Израиле нарушение режима карантина стало теперь уголовным преступлением. Добро пожаловать на карантин за решётку, господа правонарушители.

И куда бедному россиянину теперь на отдых податься?

У руля НАТО встанет женщина из Прибалтики?

В прибалтийской прессе прошла волна утечек со ссылкой на издание Politico, что новым генсеком НАТО может стать либо действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд, либо экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Дескать, таким назначением альянс пошлёт Москве недвусмысленный сигнал, что не намерен мириться с политикой России.

Более смешной ужастик для Кремля представить себе трудно. Мы тут даже теряемся в попытках выбрать, кто из них предпочтительнее. Если вспомнить многочисленные упоминания, что Грибаускайте в период бурной комсомольской молодости сотрудничала с КГБ (а кто из прибалтийских националистов и "совестей" местных этносов не сотрудничал?), то в случае такого назначения можно будет отметить, что ещё никогда агенты КГБ не добивались назначения на столь высокий пост и такого успеха.