НАТО организует курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе

НАТО намерено организовать курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе. Об этом говорится в контракте, опубликованном Агентством НАТО по обеспечению и закупкам.

«Необходимо обеспечить преподавание английского языка в течение двух лет с возможностью продления курса до трёх лет. Большинство военнослужащих будут проходить обучение в Киеве», — указывается в контракте НАТО.

Согласно документу, занятия будут проводиться на украинских военных базах в Киеве и Одессе, около 100 служащих изучат английский язык.

Как отмечается в описании контракта, проекты Трастового фонда НАТО по реформированию систем логистики и стандартизации Вооружённых сил Украины находятся на разных стадиях реализации, именно поэтому возникла потребность в таких курсах для украинских военных.

В 2017 году стало известно, что Евросоюз потратит €1,2 млн на обучение украинских чиновников иностранным языкам.