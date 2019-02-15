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НАТО организует курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе
15 февраля 2019, 10:09 • 55 • Украина
НАТО намерено организовать курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе. Об этом говорится в контракте, опубликованном Агентством НАТО по обеспечению и закупкам.
Reuters
«Необходимо обеспечить преподавание английского языка в течение двух лет с возможностью продления курса до трёх лет. Большинство военнослужащих будут проходить обучение в Киеве», — указывается в контракте НАТО.
Согласно документу, занятия будут проводиться на украинских военных базах в Киеве и Одессе, около 100 служащих изучат английский язык.
Как отмечается в описании контракта, проекты Трастового фонда НАТО по реформированию систем логистики и стандартизации Вооружённых сил Украины находятся на разных стадиях реализации, именно поэтому возникла потребность в таких курсах для украинских военных.
В 2017 году стало известно, что Евросоюз потратит €1,2 млн на обучение украинских чиновников иностранным языкам.
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