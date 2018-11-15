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НАТО официально обвинило в сбоях GPS Россию - CNN
15 ноября 2018, 07:24 • 156 • В мире
Вслед за Норвегией, которая обвинила Россию в подавлении сигналов GPS в зоне учений НАТО, альянс высказал свою официальную точку зрения: в подавлении сигналов виновата наша страна.
НАТО официально обвинило Россию в подавлении сигналов GPS во время учений «Единый трезубец» (Trident Juncture), которые проходили у берегов Норвегии с 16 октября по 7 ноября.
С соответствующим заявлением выступила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, ее слова приводит CNN. Никаких доказательств применения сигналов приведено не было, при этом НАТО сослалось на данные Норвегии и Финляндии, зафиксировавших подавление сигналов GPS, которое, якобы, велось Россией с Кольского полуострова.
Отметим, что в России подобные обвинения категорически отрицают. А сенатор Франц Клинцевич высказал мнение, что сбои в работе GPS могут свидетельствовать о непрофессионализме во время подготовки к ним.
«Норвегия определила, что Россия несет ответственность за подавление сигнала GPS на Кольском полуострове во время учений Trident Juncture. Финляндия также выразила озабоченность в связи с возможным глушением сигналов в Лапландии. С точки зрения гражданского использования GPS, помехи такого рода опасны, разрушительны и безответственны»,— цитирует CNN представительницу НАТО.
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