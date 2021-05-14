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НАТО объявило о невозможности перезагрузки отношений с Россией
14 мая 2021, 23:45 • 50 • Политика
В блоке назвали сферы, в которых альянс может сотрудничать с Москвой, но не в ущерб интересам объединения
НАТО не видит возможности в ближайшей перспективе вернуться к нормальным отношениям с Россией. Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи Североатлантического блока, сообщает РИА "Новости" в пятницу, 14 мая.
В документе участников альянса призвали не поддаваться соблазну пожертвовать интересами союзников ради возобновления диалога с Москвой.
"В нынешней ситуации альянс должен сделать все возможное, чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России", – говорится в докладе.
Одновременно документ предполагает возможность сотрудничать с Москвой в таких сферах, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, вопросами, относящимися к изменению климата и пандемией.
Также в докладе подчеркивается, что Россия в ближайшее время не изменить свой внешнеполитический курс.
Ранее экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон призвал администрацию Джо Байдена "дать отпор" Москве в тех странах бывшего СССР, которые являются некой "серой зоной" между Россией и государствами-членами НАТО, чтобы ввести их в полную орбиту влияния альянса.
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