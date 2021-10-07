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НАТО объявил войну Запада с Россией. Новая серия
07 октября 2021, 13:20 • 187 • Политика
Из Брюсселя высылают очередную партию русских дипломатов, аккредитованных при альянсе.
В среду 6 октября штаб-квартира НАТО заявила о высылке практически половины русских дипломатов, аккредитованных при альянсе. Теперь вместо 20 дипломатов там согласны на присутствие лишь 10. Обвинения стандартны - шпионаж и т. д. А ведь днём раньше генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примиренчески заявлял: "Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений". Еще днём ранее, 4 октября, стало известно, что во время сессии Генеральной ассамблеи ООН всё тот же Столтенберг во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предложил восстановить двусторонний формат Россия - НАТО. Об этом сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин:
Хотелось даже поаплодировать генсеку НАТО за такие слова, но что-то сдерживало. Наверное, то, что во время этой встречи в Нью-Йорке Лавров сразу предложил Столтенбергу начать с решения некоторых конкретных проблем. Но Столтенберг от обсуждения конкретных вопросов тут же увильнул.
А возможно, настораживает и то, что русских дипломатов НАТО уже высылал, и это произошло в 2018 году, после бездоказательного обвинения России в отравлении Скрипалей в Великобритании. Тогда отозвали аккредитацию у семи сотрудников, а еще трём отказали в её предоставлении.
В НАТО, похоже, сами не знают, чего хотят, или же там правая рука не ведает, чем в это время занята левая. Во всяком случае, такое впечатление создает броуновское движение в высших эшелонах альянса в последние дни.
Россия по достоинству оценила разницу между словами генсека альянса и действиями самого НАТО.
- Если это и есть конкретные шаги НАТО, то это, конечно, не те шаги, которые обеспечивают прочный мир, надёжную безопасность, взаимопонимание и доверие, - отреагировал на сообщение о высылке русских дипломатов глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов и заверил, что это решение альянса не останется без ответа со стороны России. А по словам председателя комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонида Слуцкого, такими действиями коллективный Запад, в частности, НАТО, показывает, что "продолжает курс на дипломатическое противостояние с Россией".
Что уж там деликатничать, господа? Это уже давно не просто какое-то "дипломатическое противостояние", это настоящая дипломатическая война. Которая неизвестно, когда закончится.
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