Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на заседании НАТО, пожаловался на то, что Россия продолжает активно развёртывать свои военные силы на Чёрном море. Кроме того, по мнению чиновника, РФ по-прежнему грубо нарушает территориальную целостность Украины и Грузии.

По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, НАТО просто прикрывается этими обвинениями, чтобы иметь повод для наращивания своего присутствия в Черном море. Об этом член Совфеда заявил в беседе с РИА Новости.

Именно действия НАТО становятся причиной того, что Россия вынуждена наращивать своё военное присутствие в регионе, подчеркнул Цеков. Он добавил, что НАТО валит "с больной головы на здоровую", и это вызывает озабоченность.

Между тем эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что Европа может эффективно противостоять России только в тесном сотрудничестве с США. Он добавил, что НАТО уделяет самое серьёзное внимание "российской угрозе".

А власти Украины тем временем надеются на увеличение количества совместных учений с НАТО на своей территории. Слова главы МИД страны Дмитрия Кулебы также приводит РИА Новости.

По итогам заседания Североатлантического совета НАТО Кулеба отметил, что "будет больше привлечения НАТО к обеспечению безопасности в Чёрном море".