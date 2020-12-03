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НАТО обвинило Россию в наращивании мощи на Чёрном море. В Совфеде в ответ заявили о "больной голове"

03 декабря 2020, 13:10  •  115 • Политика
В Совете Федерации ответили на обвинения генсека НАТО Столтенберга в том, что Россия наращивает своё военное присутствие в Чёрном море. Как отметил сенатор Сергей Цеков, эти обвинения - лишь прикрытие, которым альянс пользуется, чтобы усиливать свои позиции в регионе. Цеков заявил, что альянс валит всё "с больной головы на здоровую".
Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на заседании НАТО, пожаловался на то, что Россия продолжает активно развёртывать свои военные силы на Чёрном море. Кроме того, по мнению чиновника, РФ по-прежнему грубо нарушает территориальную целостность Украины и Грузии.
По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, НАТО просто прикрывается этими обвинениями, чтобы иметь повод для наращивания своего присутствия в Черном море. Об этом член Совфеда заявил в беседе с РИА Новости.
Именно действия НАТО становятся причиной того, что Россия вынуждена наращивать своё военное присутствие в регионе, подчеркнул Цеков. Он добавил, что НАТО валит "с больной головы на здоровую", и это вызывает озабоченность.
Между тем эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что Европа может эффективно противостоять России только в тесном сотрудничестве с США. Он добавил, что НАТО уделяет самое серьёзное внимание "российской угрозе".
А власти Украины тем временем надеются на увеличение количества совместных учений с НАТО на своей территории. Слова главы МИД страны Дмитрия Кулебы также приводит РИА Новости.
По итогам заседания Североатлантического совета НАТО Кулеба отметил, что "будет больше привлечения НАТО к обеспечению безопасности в Чёрном море".

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