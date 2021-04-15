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НАТО обвинили в откровенной провокации: "Нагнетают обстановку"
15 апреля 2021, 16:30 • 63 • Политика
МИД России обвинил НАТО в нагнетании обстановки вокруг Украины и провокационных полетах бомбардировщиков над Черным морем.
МИД России сделал заявление о провокационных действий НАТО и нагнетании обстановки вокруг Украины.
Существенно участились полеты американских стратегических бомбардировщиков над Черным морем, говорится в заявлении МИД России в четверг, 15 апреля.
НАТО своими провокационными действиями нагнетает обстановку вокруг Украины, подчеркивается в заявлении дипломатического ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.
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