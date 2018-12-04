НАТО обострит конфликт: Пушков ответил сенатору США

Если военные корабли НАТО и Военно-морских сил США направятся в Черное море, то конфликт в регионе будет накален до предела. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере.

«Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Черное море — это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе», — написал он.

Пушков дал Баррассо совет «успокоиться и заняться, скажем, экологией» в родном штате сенатора — Вайоминге. Кроме того, российский сенатор убежден, что США «не смогут заставить Россию не защищать территориальные воды» и «не напугают» российские власти.

«Потом флот придется возвращать — и вернется он не во славе. Неумная была бы затея», — передает слова Пушкова ФАН.

Накануне сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо заявил, что президент США Дональд Трамп совершил ошибку, отменив встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе.

Как сообщает The Hill, Баррассо подчеркнул, что на «российскую агрессию» в отношении Украины необходимо отвечать более решительными мерами.

Он выразил убеждение, что Владимир Путин принимает во внимание только силу и слова для него «не имеют особо большой ценности». Баррассо заявил, что США должны объединиться с другими странами НАТО и направить свои военные корабли в Черное море. Более того, американский сенатор добавил, что

Украине необходимо выделить дополнительные средства противовоздушной обороны и противокорабельные вооружения.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Госдепартамента, США намерены выработать единый ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе на встрече глав МИД стран альянса. По словам американского дипломата, у США есть «некоторые идеи» на этот счет, в связи с чем Госдеп тесно координировался в последние дни с европейскими союзниками.

Стоит отметить, что Вашингтон начал наращивать свое военное присутствие в Черном море задолго до инцидента в Керченском проливе. В феврале 2018 года телеканал CNN со ссылкой на свои источники в военных кругах США сообщил, что

ВМС страны наращивают свое присутствие в Черном море с одной целью — противостоять российскому «наращиванию военно-морского флота».

По словам источника, ранее в Пентагоне приняли решение отправить в Черное море два эсминца, «Кэрни» и «Росс», чтобы напомнить Москве о своем существовании, а также желая «уменьшить чувствительность» России в связи с присутствием американских военнослужащих в Причерноморье.

По словам командующего 6-м флотом ВМС США вице-адмирала Кристофера Грэйди, решение направить в Черное море «сразу два корабля» было принято загодя, а не как оперативная реакция на какое-то событие. В воскресенье, 18 февраля, сразу два американских эсминца прошли через Босфор. Командование объяснило их появление в Черном море необходимостью укрепления региональной морской стабильности. Корабли провели операции по обеспечению безопасности на море.

По словам еще одного источника CNN, Вашингтон желает расширить рамки дозволенного, приучая Россию к повышению активности американских кораблей в Черном море, но в итоге «русские чувствуют, что им еще больше угрожают».

Отметим, что согласно конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы от 1936 года, военные корабли под флагами государств, не имеющих флота на Черном море, в мирное время не могут находиться в акватории моря более трех недель.

США сейчас ищут ответ на задержание Россией трех украинских военных кораблей, нарушивших границы РФ. Инцидент произошел 25 ноября в Черном море у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя, на своем пути они вошли в территориальные воды России.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. «Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Фактически украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Киев обвинил Россию в агрессии и провокациях, ответ Москвы являлся зеркальным. По словам задержанных в ходе инцидента украинских моряков, они выполняли прямой приказ из СБУ и осознавали, что идут на провокацию.