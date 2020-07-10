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НАТО обоснуется в Чёрном море? Ждущая нападения Украина позвала "папу"
10 июля 2020, 01:00 • 7 • Политика
НАТО в скором времени может прочно обосноваться в Черноморском регионе. Ждущая нападения Украина позвала "папу" для защиты от "российской агрессии".
Украина и НАТО договорились об усилении своего присутствия в Чёрном море. Об этом сообщило Министерство обороны Украины по итогам переговоров главы ведомства Андрея Тарана с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Поводом послужило усиление военного присутствия России. В чём конкретно оно выражается, украинское Минобороны уточнять не стало.
Кроме того, Таран пригласил страны НАТО присоединиться к украинским учениям, которые осенью пройдут на юге страны, а также предложил восстановить заседания комиссии Украина - НАТО на уровне министров.
Напомним, что на днях главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Киев, который намерен во что бы то ни стало вернуть Крым, готов к войне с "агрессором". Он также подчеркнул, что украинский ракетный комплекс "Нептун" способен достать до Севастополя, где находится главная база Черноморского флота России. Член Совета Федерации Алексей Пушков в свою очередь напомнил, что Неижпапа командует лишь старыми катерами.
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