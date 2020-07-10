НАТО обоснуется в Чёрном море? Ждущая нападения Украина позвала "папу"

Украина и НАТО договорились об усилении своего присутствия в Чёрном море. Об этом сообщило Министерство обороны Украины по итогам переговоров главы ведомства Андрея Тарана с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, в море и в воздушном пространстве Черноморского региона путём увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран - членов Альянса, - говорится в сообщении.

Поводом послужило усиление военного присутствия России. В чём конкретно оно выражается, украинское Минобороны уточнять не стало.

Кроме того, Таран пригласил страны НАТО присоединиться к украинским учениям, которые осенью пройдут на юге страны, а также предложил восстановить заседания комиссии Украина - НАТО на уровне министров.

Напомним, что на днях главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Киев, который намерен во что бы то ни стало вернуть Крым, готов к войне с "агрессором". Он также подчеркнул, что украинский ракетный комплекс "Нептун" способен достать до Севастополя, где находится главная база Черноморского флота России. Член Совета Федерации Алексей Пушков в свою очередь напомнил, что Неижпапа командует лишь старыми катерами.