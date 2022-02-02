НАТО обманула Россию. В Кремле объяснили, как именно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на тезисах Владимира Путина, объяснил, как НАТО обманула Россию.

"Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента", отметил официальный представитель Кремля, комментируя выступление Владимира Путина во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Первый посыл - это относительного того, что в своё время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились", - уточнили в Кремле, говоря в Кремле об обмане НАТО.

Ещё один посыл президента России касается заявления насчёт политики открытых дверей НАТО. "Тезис об этом нигде не зафиксирован, такого тезиса доктринально нет", - напомнил Песков.