«НАТО не ставило перед собой задачу наладить нормальную жизнь»: десять лет назад начались бомбардировки Ливии

Десять лет назад страны Североатлантического альянса начали военную операцию против армии Муаммара Каддафи в Ливии. Интервенции предшествовали вооружённые столкновения между правительственными силами и противниками Каддафи. Однако натовские бомбардировки не только не принесли мир, но, напротив, погрузили Ливию в многолетний хаос, отмечают эксперты. Страна утратила государственность и превратилась в транзитный пункт для нелегальной миграции и террористических группировок. По словам аналитиков, длительный кризис серьёзно сказался на экономическом положении Ливии, для восстановления которой потребуются значительные ресурсы и силы.

19 марта 2011 года страны Североатлантического альянса начали бомбардировки Ливии. Поводом для военной операции стали вооружённые столкновения между правительственной армией Джамахирии и повстанцами.

К моменту иностранного вторжения кровопролитие в Ливии длилось уже около месяца. Начавшиеся в середине февраля 2011 года протесты с требованием отставки Муаммара Каддафи быстро переросли в беспорядки, против демонстрантов была брошена правительственная армия. Руководство Джамахирии применило против мятежных городов военную авиацию. ВВС бомбили даже столицу государства — город Триполи, а также второй по величине ливийский город Бенгази. В результате сотни людей погибли, тысячи получили ранения.

беспорядки в Ливии в феврале 2011 года

© REUTERS/Ahmed Jadallah

Эти события вызвали тревогу мирового сообщества. 26 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1970, вводившую санкции против руководства Ливии. На следующий день ливийская оппозиция провозгласила в качестве единственной законной власти в стране Переходный национальный совет (ПНС). Франция стала первой страной, признавшей легитимность ПНС, впоследствии примеру Парижа последовали более 30 стран, включая США и Великобританию.

Коллективное вторжение





17 марта Совбез ООН принял ещё одну резолюцию по Ливии под №1973 (РФ и КНР воздержались при голосовании). Документ предусматривал введение в стране бесполётной зоны и санкционировал меры для защиты ливийского населения. Кроме того, согласно положениям резолюции об оружейном эмбарго её мандат включал патрулирование и досмотр подозрительных судов на предмет перевозок оружия в Ливию.

На следующий день Вашингтон и его союзники из стран НАТО и арабских государств потребовали, чтобы подчинённая Муаммару Каддафи армия прекратила вооружённые действия против ливийского населения. Официальный Триполи пообещал выполнить это условие, однако обещание властей не остановило НАТО от военного вторжения.

19 марта западные страны приступили к воздушной операции против правительственных сил Ливии. При этом командование каждой из стран-участниц операции выбрало собственное кодовое название для боевых действий: американская версия звучала как «Одиссея. Рассвет» (Odyssey Dawn), французские военные назвали операцию «Харматтан», Лондон — операцией «Эллами».

операция НАТО «Объединённый защитник» (Unified Protector)

AFP

© ALBERTO PIZZOLI

23 марта началась морская операция НАТО «Объединённый защитник» (Unified Protector). Впоследствии название «Объединённый защитник» было распространено и на воздушную часть операции. С конца марта командование коалиционными силами окончательно перешло в подчинение НАТО, где ключевая роль отводилась США.

Уничтожив ударами крылатых ракет объекты ВВС и ПВО Ливии, коалиция получила превосходство в воздухе.

Хотя в качестве цели интервенции была заявлена защита населения Ливии, операция привела к жертвам среди мирного населения. Авиация коалиции регулярно наносила удары по Триполи и другим ливийским городам, бомбардировки унесли множество человеческих жизней.

Результатом западного вторжения стало падение правительства Муаммара Каддафи. В августе 2011 года верная Джамахирии армия отступила из Триполи, в октябре — из Сирта.

Сам Каддафи пытался покинуть Сирт в составе автоколонны 20 октября, но ВВС НАТО нанесли по ней удар, после чего на остатки автоколонны напали местные боевики. Они захватили в плен Каддафи и жестоко расправились с ним.

Новость об уничтожении бывшего лидера Джамахирии без судебного разбирательства не вызвала возмущения на Западе. Напротив, Хиллари Клинтон, занимавшая тогда пост госсекретаря США, посмеялась, говоря о смерти Каддафи с журналистами.

31 октября в Триполи прибыл генсек НАТО (тогда этот пост занимал Андерс Фог Расмуссен), который объявил о «благополучном исходе» ливийской операции и поздравил ливийский народ со «свободой, завоёванной с трудом».

Однако, по мнению экспертов, если бы не вмешательство внешних сил, у Каддафи был бы шанс стабилизировать ситуацию в стране.

Муаммар Каддафи

© REUTERS/Zohra Bensemra

«У Каддафи был богатый опыт подавления восстаний, и не только силовыми методами, но и через договорённости с элитами. Он прекрасно знал свою страну, сегодня равных ему в Ливии нет. С другой стороны, не исключён был и вариант затягивания гражданской войны по сирийскому сценарию», — отметил в беседе с RT эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

По словам эксперта, для разрешения внутреннего конфликта Каддафи потребовалось бы выработать и предложить обществу механизм передачи власти. Однако западные страны не оставили ему такой возможности, начав интервенцию.

«Система, созданная Каддафи, к началу XXI века изжила себя, она не устраивала значительную часть населения. В этом заключалась главная проблема», — добавил Лукьянов.

Эффект бумеранга





Но вооружённый конфликт и свержение Джамахирии повлияло не только на саму Ливию, но и на страны Европы, принимавшие участие в интервенции, отмечают эксперты.

«Военное вторжение стран НАТО было совершенно неоправданным шагом. Ситуацию можно было разрешить путём переговоров с Каддафи, который предупреждал, что кризис может перейти в необратимую фазу в случае внешнего вторжения. Так и вышло — последствия затронули не только Ливию, но и страны Европы, которые столкнулись с потоком мигрантов из Ливии и других стран Африки», — пояснил в комментарии RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов.

боевые действия в Ливии

© REUTERS/Goran Tomasevic

Политический и правовой вакуум, возникший после войны на территории Ливии, превратил страну в пристанище для террористических группировок, таких как «Аль-Каида»*.

В 2012 году террористы атаковали американское посольство в Бенгази, во время нападения был убит посол США Кристофер Стивенс.

В 2016 году Барак Обама назвал военное вмешательство США в ливийский конфликт своей самой крупной внешнеполитической ошибкой. Политик признал, что после свержения Каддафи США и Североатлантический альянс не смогли обеспечить восстановление стабильности в Ливии и помочь ей в формировании нового правительства.

По словам экспертов, такой исход был предсказуем, поскольку США и их союзники по НАТО никогда не занимались разрешением кризисов.

«НАТО не ставило перед собой задачу наладить нормальную жизнь в Ливии после войны. Вся поддержка переходного периода осуществлялась после завершения операции через миссию ООН. А этого было явно недостаточно для нормализации положения в регионе. Оказалось, что ливийская проблематика гораздо сложней, чем это предполагалось вначале. Даже спустя десять лет страны ЕС и международные организации не способны стать гарантами политических договорённостей в Ливии», — пояснил Григорий Лукьянов.

При этом в 2018 году руководство НАТО открестилось от роли инициатора вторжения в Ливию. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, инициатива принадлежала европейским странам, в частности Франции и Великобритании. А другие страны НАТО, включая США, присоединились к операции по их просьбе.

Вместе с тем, по словам Григория Лукьянова, из западных стран ключевую роль в ливийской кампании сыграли США и Франция.

«Немаловажную роль сыграл и катарский телеканал «Аль-Джазира», который оказывал мощную информационную поддержку противникам Каддафи. Плюс в операции приняли участие военные из Катара и ОАЭ — таким образом эти арабские страны увеличили свой политический вес. Но вмешательство иностранных ВВС сыграло ключевую роль, поскольку именно авиация обеспечила повстанцам преимущество на земле», — пояснил эксперт.

После свержения Каддафи Ливия раскололась на несколько зон, оказавшихся под контролем спорящих друг с другом нескольких центров власти.

На северо-востоке страны, в городе Тобрук, вплоть до середины марта 2021 года базировалось временное правительство, которое пользовалось поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА). Воинскими частями и подразделениями командовал маршал Халифа Хафтар.

На северо-западе Ливии, в Триполи, закрепилось альтернативное правительство национального согласия (ПНС), пользующееся поддержкой Катара и Турции.

Дискредитация государственности

В 2019 году в стране начался новый виток военной эскалации. ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара двинулась в наступление на Триполи. К началу 2020 года она вплотную приблизилась к бывшей столице Джамахирии.

Международное сообщество вмешалось в ситуацию, постаравшись усадить противников за стол переговоров. После длительного обсуждения враждующие стороны заключили соглашение о прекращении огня, документ был подписан в октябре 2020 года в Женеве.

Был также разработан план политического урегулирования, который предусматривает избрание членов нового президентского совета и правительства Ливии. Члены переходного правительства должны представлять все регионы страны. Лидеры временного правительства были избраны в феврале 2021 года в рамках форума при посредничестве ООН.

морская операция НАТО «Объединённый защитник» (Unified Protector)

© MARCELLO PATERNOSTRO

В середине марта 2021 года глава ПНС Фаиз Саррадж официально передал полномочия переходному Президентскому совету и правительству страны.

Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба. Переходный президентский совет возглавил бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Временная власть должна подготовить проведение всеобщих выборов в Ливии — голосование планируется провести 24 декабря 2021 года.

Эксперты отмечают, что перед переходным правительством Ливии стоят очень сложные задачи.

«Ливии предстоит пройти долгий путь до нормализации жизни. Создание переходного правительства — важный сдвиг. Однако обнадёживаться пока рано, поскольку ситуация остаётся нестабильной», — считает Александр Вавилов.

Похожей точки зрения придерживается и Григорий Лукьянов. По словам эксперта, ситуация в Ливии за последнее десятилетие настолько деградировала, что для восстановления потребуются колоссальные ресурсы и силы.

«На протяжении десяти лет Ливия дробилась, целые города были предоставлены сами себе, а инфраструктура, экономические и социальные связи разрушались. Те правительства, которые заявляли о своих правах на власть, ничего не делали для населения. Поэтому сейчас сама идея государственности серьёзно дискредитирована», — пояснил эксперт.

По словам Лукьянова, главная задача переходного правительства заключается в подготовке выборов.

«Если удастся провести всенародное голосование, это станет важным шагом вперёд. Но и тут есть проблемы, так как до сих пор не согласованы нормы избирательного права. Прежде выборы уже не раз анонсировались, но потом откладывались. Поэтому страна пока далека от разрешения социально-политического кризиса», — подытожил эксперт.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.