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НАТО не спасёт Украину: Адмирал ВМС США раскрыл суровую правду о войне с Россией

08 мая 2021, 22:00  •  271 • Политика
Адмирал ВМС США описал возможный конфликт между Россией и Украиной. "Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет прийти достаточно быстро, даже если было готово сделать это", - признался американский военачальник.
США и НАТО в случае войны между Украиной и Россией будут "категорически возражать, но не предпримут никаких мер". Об этом прямым текстом заявил адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис в своей статье для агентства Bloomberg.
Он предположил, что конфликт между русскими и украинскими вооружёнными силами может разыграться в акватории Чёрного моря. При этом Россия, вероятно, задействует быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса "поверхность - поверхность" и "земля - земля", а также вертолёты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.
Адмирал считает, что такая стратегия позволит Москве одержать полную победу над Киевом в кратчайшие сроки. Даже если силы НАТО захотят вмешаться, они просто не успеют это сделать. Всё будет кончено ещё до их прибытия в регион. К тому же у альянса нет никаких обязательств перед Незалежной.
Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО "нападение на одного - это нападение на всех",
- хладнокровно объяснил экс-главком Североатлантического альянса.

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