Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм, заявил генсек НАТО. Таким образом, альянс не решился обострять отношения с Россией. Хотя США, как известно, назначили наше вторжение на Украину на 16 февраля...

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что сигналы из Москвы о продолжении дипломатический усилий в рамках переговоров по безопасности внушают оптимизм. Заявление Столтенберг сделал в ходе пресс-конференции во вторник, 15 февраля накануне министерской встречи.

Фактически, Столтенберг признал, что НАТО не готовы обострять ситуацию:

Сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатии внушают оптимизм, - сказал генсек НАТО.

В то же время, Столтенберг попытался сохранить лицо. Он заявил, что пока в НАТО не видят "деэскалации на границах с Украиной".

На самом деле произошло ровно то, что и обещал Сергей Лавров ранее. Запада попытается "продавать воздух", показывая свою якобы победу над Россией. Окончание наших учений по графику будет означать в изложении Запада, что Москву принудили отвести войска. Хотя русские просто действовали согласно собственному плану.