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НАТО не прислушался к России. Альянс пообещал продолжить расширяться

16 декабря 2021, 17:05  •  241 • Политика
НАТО не прислушался к России, которая просила дать ей гарантии безопасности. Альянс пообещал продолжить расширяться на восток.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, заявил, что альянс продолжит своё расширение, несмотря на протесты России. Он уже принял в свой состав Черногорию и Северную Македонию. И не собирается на этом останавливаться.
По словам главы военного союза, НАТО не пойдёт на уступки России, которая просит не давать членство Грузии и Украине. Североатлантический альянс готов принять кого угодно, если это одобрят его члены.
Что касается вступления Украины, то этот вопрос могут решать только 30 стран НАТО и сама Украина,
- подчеркнул Столтенберг.
Он также не стал отрицать, что альянс накачивает Украину оружием. При этом он не считает, что это создаёт угрозу для России или Донбасса.
Накануне стало известно, что Москва снова передала США требование дать письменные гарантии нераспространения НАТО на восток. В своё время Штаты давали устные гарантии президенту СССР Михаилу Горбачёву, однако они были нарушены.

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