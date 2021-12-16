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НАТО не поможет: Зеленский резко передумал воевать с Россией
16 декабря 2021, 18:50 • 304 • Политика
Зеленский выступил против военного противостояния с Россией после переговоров с генсеком НАТО. "Мы всё-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров", - заявил украинский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно осознал, чем грозит его стране война с Россией, и заявил, что не хочет военного конфликта. Соответствующие слова украинского лидера прозвучали на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Зеленский заявил, что Россия обладает "одной из самых мощных армий" и война с ней приведёт к миллионам жертв среди жителей Украины. При этом Киев может не рассчитывать на помощь НАТО, так как Украина не является членом военного блока.
- сказал Зеленский на брифинге.
Напомним, что до этого из Киева звучали куда более воинственные заявления. Однако похоже, что беседа с генсеком НАТО несколько отрезвила Зеленского, и теперь он пытается снизить накал страстей.
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