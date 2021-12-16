НАТО не поможет: Зеленский резко передумал воевать с Россией

Зеленский выступил против военного противостояния с Россией после переговоров с генсеком НАТО. "Мы всё-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров", - заявил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно осознал, чем грозит его стране война с Россией, и заявил, что не хочет военного конфликта. Соответствующие слова украинского лидера прозвучали на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский заявил, что Россия обладает "одной из самых мощных армий" и война с ней приведёт к миллионам жертв среди жителей Украины. При этом Киев может не рассчитывать на помощь НАТО, так как Украина не является членом военного блока.

Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров [с Россией],

- сказал Зеленский на брифинге.

Напомним, что до этого из Киева звучали куда более воинственные заявления. Однако похоже, что беседа с генсеком НАТО несколько отрезвила Зеленского, и теперь он пытается снизить накал страстей.