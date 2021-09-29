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НАТО не помогло. Эксперт объяснил, почему украинский ВПК столкнулся с дефицитом комплектующих

29 сентября 2021, 23:05  •  57 • Политика
Украинский военно-промышленный комплекс столкнулся с дефицитом комплектующих. НАТО стране не помогло. Эксперт объяснил, почему возникла такая ситуация.
Украинские предприятия, выполняющие гособоронзаказ, столкнулись с острой нехваткой комплектующих. Об этом заявил директор по закупкам "Укроборонпрома" Роман Аврамов.
По его словам, ранее эти комплектующие Украине поставляла Россия, однако после госпереворота 2014 года Киев разорвал все связи со своим соседом, объявив его врагом.
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что речь, вероятнее всего, идёт о комплектующих второго и третьего порядка, которые являются критически важными при создании того или иного вооружения.
По его словам, после разрыва отношений с Украиной Россия смогла в короткие сроки осуществить импортозамещение и обеспечить себя всем необходимым (в частности, Москва нашла замену украинским двигателям Д-436, которые ставились на самолёты АН-148).
А вот украинское руководство осталось ни с чем, так как решило положиться на НАТО.
Руководство страны думало, что наладит контакты с представителями НАТО. Например, с Польшей и Словакией. Но все попытки сделать это не увенчались успехом. В этих странах тоже осталось советское наследие,
- отметил Леонков в разговоре с "Народными Новостями".
Эксперт подчеркнул, что для импортозамещения нужны немалые средства и переоснащение заводов. У Киева этих денег нет, а предоставлять ему помощь никто не спешит.
Ранее сообщалось, что Украина решила заменить все армейские внедорожники УАЗ советского производства на современные машины. Однако эта программа провалилась.

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