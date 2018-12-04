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НАТО не намерено покидать Черное море - генсек Альянса Йенс Столтенберг
04 декабря 2018, 22:39 • 64 • Политика
Страны НАТО намерены сохранить присутствие в Черном море. Об этом сообщил лично генсек военного блока Йенс Столтенберг по итогам встречи стран Альянса с Украиной и Грузией.
На встрече стран НАТО с Украиной и Грузией военный блок еще раз подтвердил свои намерения сохранить свое военное присутствие в Черном море. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Днем ранее он похвастал, что военный блок ощутимо нарастил свое присутствие в водах Черного моря. По данным Столтенберга, военные корабли НАТО присутствовали в черноморском регионе 120 дней вместо обычных 80.
Встреча НАТО с представителями Украины и Грузии еще раз подтвердила намерения военного блока сохранить свое присутствие в водах Черного моря. При этом в качестве предлога использована старая мантра о необходимости сдерживания России.
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