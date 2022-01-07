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НАТО не готово отказаться от "расширения на восток"
07 января 2022, 22:50 • 52 • Политика
Руководство НАТО не хочет отказываться от дальнейшего "расширения на восток", но готово выслушать, что именно беспокоит Россию.
Руководство НАТО готово к дипломатическому диалогу с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
В частности, он позитивно оценил решение Москвы принять участие в заседании Совета Россия - НАТО.
"Мы готовы к позитивному взаимодействию и выслушаем озабоченности России", - поведал Столтенберг.
Впрочем, он также надеется, что и Москва примет во внимание факторы, беспокоящие представителей альянса. При этом НАТО не готово идти на компромиссы по вопросу дальнейшего расширения организации.
7 января министры иностранных дел стран НАТО проведут внеочередное заседание в удалённом режиме. Основная тема встречи - "наращивание военной мощи России на Украине".
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