НАТО на обломках Украины: Как это будет

На саммите НАТО Украину и Грузию в очередной раз пообещали принять в эту организацию. И это уже даже не новость – рутина. Её уже лет десять обещают принять. Когда-нибудь. Вот только сделать это Западу пока трудно. Там не будут погружать свои страны в хаос ядерного апокалипсиса ради предоставления украинским нацистам возможности окончательно вырезать Донбасс. Украина, как и Белоруссия с Прибалтикой, нужны там только в качестве стратегического предполья на случай "горячей" войны с Россией. А до тех пор – незачем дёргать тигра за хвост и пересекать прочерченные Москвой красные линии. Но – вдруг такое вступление всё же состоится?

НАТО даёт следующим образом выверенный текст относительно приёма Украины (и Грузии, но та особого значения не имеет: меньше сотни километров от Цхинвала до Тбилиси и два часа на танках надёжно решают проблему):

Мы вновь подтверждаем решение, принятое на встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году, что Украина станет членом НАТО… Мы тверды в своей поддержке права Украины определять своё будущее и свой внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне.

Если надо, будет в НАТО?

Мужественные, золотом по граниту слова! Однако душащие слёзы мгновенно высыхают, когда там же читаешь далее:

…о каждом партнёре будут судить по его достижениям… Украина должна в полном объёме использовать все доступные инструменты для достижения своей цели внедрения принципов и стандартов НАТО. Успешное проведение Украиной широкомасштабных, устойчивых и необратимых реформ, в том числе по борьбе с коррупцией и по продвижению инклюзивного политического процесса, и реформы децентрализации, основанных на демократических ценностях, соблюдении прав человека, меньшинств и верховенства права, будет жизненно важным при закладывании основ для процветающей и мирной Украины.

Ага! Коррупция – это как потепление климата: можно бороться вечно, отливая в бронзе, да хоть в граните, подходящие слова, но результат борьбы всегда будет за порогом квантовой неопределённости. Понятно, что при острой необходимости принять Украину НАТО закроет глаза на коррупцию, даже если президент Зеленский лично будет по вечерам собирать дань с ларьков. Считают же они демократической страну, где запрещают общение на родном языке, а эсэсовца хоронят президентским полком и с государственными почестями!

Но проблема, однако, в том, что для Запада коррупция – это кого надо коррупция. Байден, конечно, говорит много чудесного, но пока он ещё способен обходиться без памперсов, базового американского инстинкта из него не выбьешь:

Им всё ещё надо решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям,

– заявил он относительно желания вступления Украины в НАТО.

О том, каковы реальные критерии коррупции, объявил помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер:

Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь этих коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы.

И отдельно пояснил: "В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в Соединённые Штаты в связи с его вовлечённостью в значительную коррупцию".

И что, так просто? Сдал Беню – и получи, Володя, доступ в НАТО?

Не совсем. Президент Вова не совсем верно заменил руководство НАК "Нафтогаз Украины". Чем откатил "назад антикоррупционные реформы".

Насколько полно олигарх Игорь Коломойский контролирует президента Зеленского, доподлинно неизвестно. Известно, впрочем, что Беня не просто спонсировал, но создал и раскрутил Вову. Конечно, предательство – второе достоинство любого украинского политика после воровства, но вряд ли такой волчара, как Коломойский, вкладываясь в сотворение президента, не предусмотрел контрольных мер для своего Пиноккио.

Да, он ушёл в тень и даже позволил что-то там у себя забрать, чтобы не дразнить американцев, но большинство экспертов по Украине ни на минуту не верят, что Беня тихонько скулит, забившись в угол коридора. Среди прочих не верят в это и американцы, для которых борьба с коррупцией на Украине победит только тогда, когда там всё ценное будет отнято у нынешних хозяев и передано им, а за порядком в этом процессе будут наблюдать не местные правоохранительные органы, а полностью переведённые под контроль американцев правовая и судебная системы. И Служба безопасности, разумеется.

До тех пор Украине в НАТО нечего делать. До тех пор НАТО на Украине защищать нечего.

Красные линии России пройдут через красные кнопки

Есть другая сторона вопроса. Национальная безопасность.

Сначала – национальная безопасность России. Её красные линии обозначил Владимир Путин. Причём не в форме красного словца обозначил, как это принято у не владеющих даром ответственного слова западных политиков, а так, что реальность большой войны оскалилась из его слов. Всё просто – не как у политика, а как у учителя математики: от границы с Украиной подлётное время до Москвы – несколько минут. В случае чего время останется только на автоматический ответный ракетный запуск. Размещение русских ракет когда-то на Кубе едва не довело до мировой войны – настолько взбеленились американцы, поняв, что оттуда подлётное время до Вашингтона 15 минут. Будет ли Россия такое же положение терпеть? И от кого? От людей, которые сегодня запрещают русский язык и принимают законы о некоренных народах, а завтра начнут по-гитлеровски измерять черепа? Россия уже имела дело с эсэсовцами, чтобы спокойно наблюдать, как ядерное оружие размещается на территории, где эсэсовцев хоронят с государственными почестями…

Так что когда Байден выгибает тощенькую грудь со словами:

Я сообщу Путину, что нарушения суверенитета демократических стран не останутся без последствий... Не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы,

– это никак не способно произвести впечатление на лидера страны, к границам которой именно США пытаются подтащить свои "стратегические интересы" в форме крылатых ракет и бомб с ядерной начинкой.

Более того, если во времена Кубинского кризиса 1962 года можно было рассчитывать на адекватность западных политиков, то сегодня о войне там господствуют представления на уровне того самого "детского сада, штаны на лямках".

В частности, господствует представление, что огромное превосходство НАТО в обычных вооружениях и численности личного состава позволит блоку быстро и без проблем сокрушить Россию. По отдельности – нет, просчитывали они уже в своих командно-штабных играх. Но если все вместе, то…

А что – "то"? То, например, что, по мнению наивных западных варваров, Москва не решится отдать приказ о применении ядерного оружия, если с нею будут воевать оружием конвенциональным. На уровне этакой Фолклендской войны: постреляли, побомбили, потопили друг у друга по кораблику – и затем одна сторона, Россия, естественно, отступается от Крыма или Калининградской области за явным преимуществом другой.

На случай русского упрямства закладываются на хранение ядерные заряды пониженной мощности. Всё же мы – люди гуманные, не так ли? Москву бомбить не собираемся. Просто будем уничтожать позиции ваших войск совсем маленькими ядерными бомбочками. Совсем тактическими и практически не радиоактивными. Военные по военным – это же справедливо, не так ли? Даже где-то гуманно – заставит Кремль поскорее выкинуть белый флаг.

И это – не досужие упражнения журнальных "стратегов" из любимого нашего The National Interest или же из полюбившего военную тематику Forbs. Это – расчёты генералов НАТО. А ядерными боеголовками малой мощности W76-2 уже оснащаются баллистические ракеты Trident II на атомных стратегических подводных лодках класса Ohio. И управляемые авиационные бомбы В61-12 уже размещаются на складах в Германии.

И какое же это будет счастье для НАТО, если маленькую победоносную войнушку с Россиею блок будет вести между Харьковом и Белгородом, да ещё ценою уничтожения русских русскими!

Что же будет с Украиной в НАТО?

Ну, как видим, первый ответ на этот вопрос уже дан. Ничего с нею не будет. От слова совсем. Совершенно очевидно, что после проведения красной линии на вступление этой страны в Североатлантический альянс – даже не Владимиром Путиным лично, он только озвучил, а самыми базовыми требования национальной безопасности России! – никакого НАТО там не будет. Если понадобится – даже ценою существования НАТО. А уж Украины – так и вовсе.

Поэтому, надо полагать, инициатива будет перехвачена уже в тот момент, когда в Брюсселе только приступят к написанию акта о приёме этой страны в блок. Чтобы некого и принимать было.

Захочет ли в этом случае Париж превращения себя в будущий музей оплавленного камня под открытым небом, а Берлин – пережить водружение теперь уже трёхцветного флага над Бундестагом с традиционным "изнасилованием 20 миллионов немок" – вопрос, понятно, риторический. НАТО и США хорошо, если бы русские убивали русских на Украине, а вот идти умирать за них, хоть бы и украинского пошиба, – увольте!

Но если вдруг? Промедлила Фрунзенская набережная, не отдала приказ вовремя? Или в Кремле фронда, буза, тихий саботаж? Новая перестройка, в конце концов?

Тогда ситуация для Украины становится ещё печальнее. Прежде всего, всё интересное управляющим США и, значит, НАТО транснациональным корпорациям имущество должно будет перейти в их собственность. Украина и сегодня-то – государство нацистское, но отнюдь не национальное. А уж в случае перехода в холопство Западу его интересы и интересы его народа вовсе никому интересны не будут. Холоп правом на своё имущество не обладает.

Наконец, у НАТО есть свои стандарты. На вооружение, на военную технику, на инфраструктуру и так далее. Всё это, унаследованное Украиною от СССР, придётся переделать под западный канон. За счёт Украины, понятно. За те деньги, которые она заплатит западным оружейным корпорациям. Это так и формулируется в официальных документах:

…реформирование ВСУ с целью внедрения стандартов НАТО, обеспечение подготовленности личного состава, технической совместимости вооружения, военной и специальной техники, а также оперативной совместимости подразделений ВСУ и государств – членов НАТО.

Что это значит конкретно? То, что, скажем, танк Т-64БМ "Булат", Т-80 или Т-72, не говоря о ещё более устаревших, должны будут замениться… Ну, тут кто победит в битве бульдогов под ковром, но, скорее всего, американскими танками M1A1 "Абрамс" в какой-нибудь экспортной версии U. Цена вопроса, если примерно 700 ещё "живых" украинских танков заменить "Абрамсами" M1A1 SA, что поставляются Ираку по стоимости 1,4 млн долларов за машину, – под миллиард долларов.

А ещё нужно будет заменить сопоставимое количество другой бронетехники. На круг – ещё миллиард по минимуму. Артиллерия. Не сразу, но все 152-мм САУ "Мста-С" и "Акация" будут заменены американскими M109A6 Paladin. Под 300 тысяч долларов за единицу. РСЗО БМ-21 "Град", РСЗО "Ураган" и РСЗО "Смерч" – MLRS M270 по 4 млн долларов за штуку. По кругу – ещё за миллиард. Плюс миномёты. Плюс противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.

ПВО в виде "Буков" и С-200 и С-300 американцы без вариантов заменят на свои Patriot PAC-3. Слишком чувствительны для них потери на рынках после закупок разными странами С-300 и С-400.

Авиация на Украине убита практически полностью. Её будут заменять всю. А там стоимость даже старенького McDonnell Douglas F-15 Eagle – под 30 млн долларов. С вертолётами, тоже американскими, – ещё не менее полутора миллиардов при самых минимальных разумных поставках.

И последнее – флот. Он давно уже стоит не на воде, а на слезах тех, кто на него взглянет. Его даже не заменять, а заново закупать придётся. Но при стоимости одного средненького эсминца УРО третьей подсерии в $1,4 млрд слёз будет уже столько, что украинский флот, чего доброго, даже поплыть сможет. А скорее – сама Украина.

И слово "поплыть" – самое здесь точное. Ибо приём Украины в НАТО будет, по перефразированному выражению известного Збигнева Бжезинского, осуществляться против Украины, за счёт Украины и на обломках Украины.

Потому что даже в случае, если Москва отступит от собственной красной линии, сначала за счёт Украины будет проведено перевооружение по стандартам НАТО, затем на её территории будут развёрнуты войска НАТО, а в конце дело всё равно дойдёт до войны России с НАТО.

С соответствующими обломками на месте Украины.