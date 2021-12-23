НАТО может выдвинуть России "синие линии" для отказа от Украины - эксперт

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Требования Альянса станут неприемлемыми для Москвы

Руководство Североатлантического альянса не готово договариваться с властями России о соблюдении "красных линий", обозначенных нашей страной. Однако рано или поздно сторонам придется сесть за стол переговоров. Более того, НАТО по итогу может отказаться от идеи принять Украину в свой состав.

Об этом пишет кандидат исторических наук Вадим Трухачев в статье для деловой газеты "Взгляд". По его мнению, военно-политический блок перед выполнением условий Москвы может выдвинуть свои собственные требования. Эксперт выделил целый ряд "синих линий", отметив, что они будут либо трудновыполнимыми, либо вовсе неприемлемыми для нашей страны.

"Разговаривать придется, но для более предметного обсуждения на западных "партнеров" лучше надавить", – уверен Трухачев.

По его мнению, в НАТО могут потребовать от нашей страны отказаться от поддержки молодых республик Донбасса и отвести войска от границы с Незалежной. Кроме того, альянс может вместо Украины предложить членство Грузии и Молдавии.

Аналитик не исключает, что речь может зайти о размещении военных баз на территории Латвии, Литвы или Эстонии, а также в азиатской зоне влияния России. В то же время НАТО предложит России отказаться от размещения ядерного потенциала в Калининграде и Белоруссии.

Примечательно, что ранее экс-глава СБУ заявил о готовности Украины отказаться от вступления в Североатлантический альянс. Генерал Игорь Смешко тоже выдвинул ряд условий, которые должны обеспечить нейтралитет Незалежной. В частности, он призвал Россию и НАТО дать стране новые гарантии безопасности.