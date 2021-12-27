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НАТО может развязать войну с Россией в любую минуту - Минобороны
27 декабря 2021, 20:50 • 237 • Политика
НАТО способно развязать войну с Россией в любую минуту, заявили в министерстве обороны. Там отметили, что альянс перешёл на грубые и очень опасные провокации.
Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны России Александр Фомин, выступая на брифинге для иностранных военных атташе. Он обратил внимание, что сейчас альянс полностью перенацелился на подготовку к войне с Россией. Обеспокоенность вызывает и тот факт, что Россия открыто называется главным врагом в доктрине НАТО.
Более того, альянс начал осуществлять крайне опасные провокации, которые в любой момент могут привести к открытой войне. В качестве примера Фомин привёл попытку британского эсминца подойти к берегам Крыма летом этого года.
- подчеркнул замминистра.
Отметим, что силы альянса с каждым годом всё ближе к границам России. Последние несколько лет активно ведутся разговоры о возможном включении Украины и Грузии в НАТО. В России называют это "красными линиями", переход которых будет иметь для Запада очень серьёзные последствия.
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