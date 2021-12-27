НАТО может развязать войну с Россией в любую минуту - Минобороны

НАТО способно развязать войну с Россией в любую минуту, заявили в министерстве обороны. Там отметили, что альянс перешёл на грубые и очень опасные провокации.

Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны России Александр Фомин, выступая на брифинге для иностранных военных атташе. Он обратил внимание, что сейчас альянс полностью перенацелился на подготовку к войне с Россией. Обеспокоенность вызывает и тот факт, что Россия открыто называется главным врагом в доктрине НАТО.

Более того, альянс начал осуществлять крайне опасные провокации, которые в любой момент могут привести к открытой войне. В качестве примера Фомин привёл попытку британского эсминца подойти к берегам Крыма летом этого года.

В последнее время альянс перешёл к практике прямых провокаций, сопряжённых с высоким риском перерастания в вооружённое противостояние,

- подчеркнул замминистра.

Отметим, что силы альянса с каждым годом всё ближе к границам России. Последние несколько лет активно ведутся разговоры о возможном включении Украины и Грузии в НАТО. В России называют это "красными линиями", переход которых будет иметь для Запада очень серьёзные последствия.