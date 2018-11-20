НАТО милитаризует Арктику, но обвиняет Россию

США и Дания модернизируют в Гренландии американскую военную базу Туле

Парламентская ассамблея НАТО разочарована военным присутствием России в Арктике. Об этом говорится в соответствующей резолюции.

«Ассамблея разочарована масштабом российского военного строительства в Арктике, в т. ч. модернизацией Северного флота, созданием военной инфраструктуры в регионе, значительным повышением активности авиации и подводных лодок у границ Североатлантического альянса», – указывается в документе.

Представители НАТО заявили, что Арктика может превратиться в поле стратегического противостояния из-за роста напряжённости в отношениях России и НАТО и стремлений Китая проникнуть в регион.

Под разговоры о мире Запад старается взять Арктику под свой контроль и не допустить туда геополитических конкурентов. На территории Гренландии (принадлежит Дании) расположена военная база США Туле – менее чем в 1200 км от Полярного круга и в 1500 км от Северного полюса. В рамках создания системы ПРО США Вашингтон и Копенгаген подписали документы о модернизации базы. В электронной библиотеке на сайте НАТО вопросам арктической безопасности посвящён целый раздел.

Участилось проведение натовских учений в Арктике. Последний раз они прошли 25 октября – 5 ноября в Норвегии, с привлечением 50 тыс. военнослужащих альянса. Для усиления в район учений прибыл американский авианосец USS Harry Truman. Военный американский корабль такого класса появился в Арктике впервые за 27 лет.

В ближайшие десять лет на территории Норвегии будет увеличена группировка американских и британских военнослужащих в рамках программы НАТО по усилению присутствия в арктических широтах. Обеспокоенность Парламентской ассамблеи НАТО возможностью возникновения конфликтов в Арктике надо расценивать как дипломатическое прикрытие планов альянса по милитаризации региона.