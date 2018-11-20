Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Пристыдившая» недовольных 3,5 тыс. в месяц сенатор Лахова свалила всю вину на ж...
Соловьев VS Вакаров: "Василь, вы профукали Украину!" Вечер с Соловьевы...
Россия и Япония в шаге от мирного договора — Bloomberg
«Не просто приступ жадности»: как Украина пытается покрыть дефицит Пенсионного ф...
Главная / Война

НАТО милитаризует Арктику, но обвиняет Россию

20 ноября 2018, 20:39  •  78 • Война
США и Дания модернизируют в Гренландии американскую военную базу Туле
Парламентская ассамблея НАТО разочарована военным присутствием России в Арктике. Об этом говорится в соответствующей резолюции.
«Ассамблея разочарована масштабом российского военного строительства в Арктике, в т. ч. модернизацией Северного флота, созданием военной инфраструктуры в регионе, значительным повышением активности авиации и подводных лодок у границ Североатлантического альянса», – указывается в документе.
Представители НАТО заявили, что Арктика может превратиться в поле стратегического противостояния из-за роста напряжённости в отношениях России и НАТО и стремлений Китая проникнуть в регион.
Под разговоры о мире Запад старается взять Арктику под свой контроль и не допустить туда геополитических конкурентов. На территории Гренландии (принадлежит Дании) расположена военная база США Туле – менее чем в 1200 км от Полярного круга и в 1500 км от Северного полюса. В рамках создания системы ПРО США Вашингтон и Копенгаген подписали документы о модернизации базы. В электронной библиотеке на сайте НАТО вопросам арктической безопасности посвящён целый раздел.
Участилось проведение натовских учений в Арктике. Последний раз они прошли 25 октября – 5 ноября в Норвегии, с привлечением 50 тыс. военнослужащих альянса. Для усиления в район учений прибыл американский авианосец USS Harry Truman. Военный американский корабль такого класса появился в Арктике впервые за 27 лет.
В ближайшие десять лет на территории Норвегии будет увеличена группировка американских и британских военнослужащих в рамках программы НАТО по усилению присутствия в арктических широтах. Обеспокоенность Парламентской ассамблеи НАТО возможностью возникновения конфликтов в Арктике надо расценивать как дипломатическое прикрытие планов альянса по милитаризации региона.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

78
Источник
Похожие новости
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
15 ноября 2018, 17:09
Киев, Кишинёв и Тбилиси объединятся для борьбы с «сепаратистами»
19 ноября 2018, 15:24
«Третья мировая»: Путин возрождает базы СССР на Кубе

20 ноября 2018, 20:39
НАТО милитаризует Арктику, но обвиняет Россию
20 ноября 2018, 17:24
Победа на фюзеляже: Летчики ВКС в Сирии присвоили звездочки на самолетах
20 ноября 2018, 04:25
Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 ноября 2018, 16:28
Обледеневший мocт
17 ноября 2018, 03:09
Как Россия и Япония поделят Курилы
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере
18 ноября 2018, 21:40
Государство без признаков государства
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
14 ноября 2018, 05:24
Полиция Дубая получила летающий мотоцикл, разработанный в России (Руслан Осташко)
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с пожарами в Калифорнии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.