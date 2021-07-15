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НАТО лопнет, как мыльный пузырь: Эксперт назвал триггер для развала альянса

15 июля 2021, 00:40  •  38 • Политика
Обозреватель назвал условие распада НАТО. По мнению эксперта, военный блок лопнет, как мыльный пузырь, при первом же изменении геополитической обстановки.
Военный блок НАТО развалится при малейших изменениях геостратегического контекста, так как в нём накопилось слишком много внутренних противоречий. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Артамонов.
Эксперт указал, что в настоящий момент Североатлантический альянс не имеет аналогов в мире. Однако за последнее время военный блок превратился в инструмент по выкачиванию денег под предлогом борьбы с Россией.
Он обречён по той причине, что центробежные силы внутри блока уже сказали своё слово,
- отметил Александр Артамонов.
Военный обозреватель пояснил, что имеет в виду президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, у которого не только конфликт с США из-за покупки С-400, но и серьёзные внутренние разногласия с главой Франции Эммануэлем Макроном. С последним у него даже произошла жёсткая перепалка на саммите НАТО в Лондоне. В этой связи Александр Артамонов считает, что НАТО лопнет как мыльный пузырь при первом же изменении геополитической обстановки, пишет Nation News.

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