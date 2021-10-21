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Генсек альянса рассказал о будущих отношениях с Москвой

Градус противостояния России и НАТО продолжает нарастать. Несмотря на очевидные сигналы Москвы о готовности к нормализации международных отношений, члены Североатлантического альянса делают шаги, никак не способствующие укреплению двухсторонних связей. К счастью, пока все остается на уровне политических заявлений. При этом НАТО хочет сохранить контакты с Россией.

В четверг, 21 октября, в Брюсселе стартовал саммит с участием глав оборонных ведомств государств, входящих в военно-политический блок. Перед началом встречи генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО собирается выстраивать отношения с Россией по комбинированному подходу.

С одной стороны, альянс намерен проводить политику, направленную на "оборону и сдерживание", с другой, военный союз хочет вести с Москвой открытый диалог, то есть сохранить каналы связи. Генсек организации выразил сожаление, что между НАТО и Россией возник дипломатический скандал, обусловленный закрытием представительств.

Напомним, основной темой брюссельского саммита министров обороны должна стать разработка совместной стратегии по защите от России. В НАТО считают, что наша страна потенциально планирует нападение по двум направлениям. Чиновники планируют согласовать свои действия в случае "российской агрессии", хотя Москва исключает подобный сценарий.