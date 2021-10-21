Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
Главная / Политика

НАТО хочет сохранить контакты с Россией

21 октября 2021, 13:55  •  76 • Политика
Фото: Sebastian Willnow / dpa / www.globallookpress.com
Генсек альянса рассказал о будущих отношениях с Москвой
Градус противостояния России и НАТО продолжает нарастать. Несмотря на очевидные сигналы Москвы о готовности к нормализации международных отношений, члены Североатлантического альянса делают шаги, никак не способствующие укреплению двухсторонних связей. К счастью, пока все остается на уровне политических заявлений. При этом НАТО хочет сохранить контакты с Россией.
В четверг, 21 октября, в Брюсселе стартовал саммит с участием глав оборонных ведомств государств, входящих в военно-политический блок. Перед началом встречи генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО собирается выстраивать отношения с Россией по комбинированному подходу. 
С одной стороны, альянс намерен проводить политику, направленную на "оборону и сдерживание", с другой, военный союз хочет вести с Москвой открытый диалог, то есть сохранить каналы связи. Генсек организации выразил сожаление, что между НАТО и Россией возник дипломатический скандал, обусловленный закрытием представительств.
Напомним, основной темой брюссельского саммита министров обороны должна стать разработка совместной стратегии по защите от России. В НАТО считают, что наша страна потенциально планирует нападение по двум направлениям. Чиновники планируют согласовать свои действия в случае "российской агрессии", хотя Москва исключает подобный сценарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





76
Источник
Похожие новости
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
21 октября 2021, 04:35
Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по газу
21 октября 2021, 02:15
Экс-президент Украины Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине
21 октября 2021, 08:05
"Огромная сила": Офис Зеленского заявил о превосходстве ВСУ над войсками НАТО
21 октября 2021, 08:05
"Жалко, мстительно и бессмысленно": Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщик...
21 октября 2021, 09:15
"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
21 октября 2021, 04:35
Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по...
21 октября 2021, 02:15
Экс-президент Украины Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 18:55
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Путин"
20 октября 2021, 11:05
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
15 октября 2021, 15:35
Forbes: Украину бросили на съедение волкам
17 октября 2021, 20:40
Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты
17 октября 2021, 18:55
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
17 октября 2021, 16:35
Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.