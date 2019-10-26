НАТО хочет кого-то победить 30 батальонами. В течение месяца

Автор:

Покровский Александр

В Брюсселе, где проходит заседание с участием глав министерств обороны стран – участниц блока НАТО, генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг объявил о наличии у блока некоей формулы для укрепления безопасности от «Западных Балкан до Ближнего Востока».

Формула Столтенберга

Формула, мягко говоря, несложная. Даже не бином Ньютона. Заключается она, по словам генсека, в следующем. Некое мистическое соотношение чисел «4х30» включает в себя, оказывается, создание «30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий авиации, 30 боевых кораблей, которые будут готовы к выполнению боевой задачи в течение 30 дней».

Это действительно новое слово в военном искусстве!

Тридцать батальонов – это примерно 6 бригад по штатам американской армии. Если не считать положенного по тем же штатам инженерного батальона. То есть шестью бригадами блок НАТО собирается противостоять кому-то на пространстве от Западных Балкан – то есть Словении – до Ближнего Востока – то есть до Йемена. Ну, или хотя бы до Египта – будем великодушны к Столтенбергу, успевшему стать легендарным благодаря своим прежним высказываниям.

А кому противостоять? Ну, тут могут быть только два варианта. Либо всем не входящим в НАТО странам региона – от Сербии до Йемена. Либо тому, против кого блок и создавался в 1949 году. То есть – России.

Запомним это.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Belish / Shutterstock.com

Но поскольку речь Столтенберг ведёт только о «механизированных» батальонах, то бояться нечего даже прославленным своей храбростью и стойкостью в обороне войскам Саудовской Аравии. Без разведывательных батальонов, без артиллерийских дивизионов, без инженерных и тыловых подразделений, входящих в бригаду, это будут, что называется, «солдатики россыпью». У них даже приданного семейства бронемашин «Страйкер» не будет. Как они поедут без тылового, ремонтного и прочего обеспечения?

Ладно, опять же вставим в формулу поправку на Столтенберга, будем считать, что говорил он об отдельных батальонных тактических группах. Позаимствовал, так сказать, российское боевое нововведение. Но раз не идёт речи о создании, сколачивании и развёртывании БТГ, логично предположить, что они уже есть.

Тридцать эскадрилий авиации – это примерно 10 авиационных полков или крыльев. Если брать Южно-Европейский театр военных действий (ТВД), то здесь объединённые ВВС НАТО организационно сведены в 5-е и 6-е объединённые тактические авиационные командования (ОТАК), а также включают отдельные подразделения 16-й воздушной армии США и английских ВВС на Ближнем Востоке. Это около 900 самолётов. Но опять же непонятно, как эти 30 эскадрилий будут выглядеть организационно, если это для различных армий стран НАТО не просто воздушная армия, а две, а то и три. Будут выдёргивать по одной-две эскадрильи из разных национальных ВВС?

То же и с 30 кораблями. Звучно звучит, да, но что это будет на море? Пять авианосных ударных групп? Восемь эскадр эсминцев? Весь 6-й флот США? Как они будут собираться, сколачиваться, отрабатывать взаимодействие?

Фото: US Navy / Globallookpress

Ну и наконец, 30 дней

И всё это должно быть в состоянии вести боевые действия 30 дней. А за этот срок – что? Победить? На Ближнем Востоке? Помнится, первую коалицию против Ирака собирали то ли полгода, то ли год. И без всякого противодействия кого бы то ни было. Горбачёвский СССР это сборище даже поддерживал. Вторжение в Ирак в 2003 году уже развёрнутые войска западной коалиции осуществили за 20 дней, но вся война длилась как минимум 8 лет!

Да и к тем 20 дням Йенсу Столтенбергу надо бы в его формулу включить 5-й элемент – 30 тонн золота. Ибо успехом своим, как сегодня уже известно и стало историческим фактом, США обязаны тем, что подкупили верхушку иракской армии.

Это не говоря уже о большой войне, с Россией например. Тут через 30 дней уцелевшим надо будет накрываться белыми простынями и ползти на кладбище – медленно, чтобы не поднимать радиоактивной пыли…

В общем, фюрер Адольф Гитлер был куда реалистичнее генсека НАТО, когда планировал завершить победою войну с Россией за 3-4 месяца. Впрочем, как мы помним, он и в этот срок тоже не уместился. Уместился лишь через четыре года – и то в фанерный ящик, куда положили его обгорелые кости. Норвежскому генералу тоже такой судьбы хочется?

Вряд ли… Тогда с кем?

В общем, если в Брюсселе совещался хоть один реалист, он должен был если не Столтенберга, то хотя бы здоровых коллег убедить в том, что формула генсека никуда не годится. Если, понятно, иметь дело с главным врагом Запада – Россией. Но коль скоро возражений не последовало, значит, речь шла о войне не против нас. Тогда против кого?

А это становится понятно, если посмотреть на главную тему брюссельских посиделок НАТО. А они были посвящены ситуации вокруг турецкого вторжения в Сирию. Причём, как сформулировал тот же Йенс Столтенберг, «проявилась ситуация, при которой у союзников внутри Североатлантического альянса разные взгляды на то, что происходит в Сирии».

Собственно, взглядов основных два. Это осуждение Турции за вторжение в Сирию – все против одной Турции. И неодобрение решения президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии – со сдачей союзных курдов.

Поскольку тридцатидневную войну НАТО против США представить пока ещё трудно (да и в речи свой Столтенберг чуть ли не языком выглаживал углы в отношении Вашингтона), то вывод приходится сделать один: свою безопасность альянс собирается обеспечивать против собственного же участника. Против Турции.

Фото: Anas Alkharboutli / Globallookpress

Пока что, правда, критика в адрес Анкары прозвучала умеренная (если не сказать – жалкая). Турцию обвинили косвенно: мол, некоторые страны – участницы НАТО используют свою военную мощь, когда это осуждают другие члены альянса. И это больно бьёт по репутации блока.

И всё.

И в этом смысле, как оказалось, «формулу Столтенберга» не понял никто. Или, наоборот – понял вполне хорошо, против кого она направлена. Потому что сразу же возник ключевой вопрос: каким в этой формуле видится её автору уровень взаимной поддержки между странами НАТО? Надо полагать, что ведь Турция никак не будет выделять все 18 эскадрилий обеих своих тактических воздушных армий 6-го ОТАК для бомбёжки самой себя? Две, ну максимум три – и то только ради атлантической солидарности…