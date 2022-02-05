НАТО испытывает запрещённое оружие в Донбассе - WarGonzo

НАТО начало испытывать в Донбассе оружие, которое запрещено применять, сообщает проект WarGonzo.

Жители Донбасса начали делиться тревожным видео в соцсетях. На кадрах видно, как на украинских позициях вспыхивает свет и слышен неприятный высокочастотный звук.

Подобные системы вооружения во всем мире считаются запрещёнными. Специалисты по разведки связывают появление таких систем на линии соприкосновения на Донбассе - с массовыми поставками вооружения странами НАТО киевскому режиму,

- пишет военный корреспондент Семён Пегов, руководитель проекта War Gonzo.

Он отметил, что, вероятнее всего, Запад обкатывает на Донбассе экспериментальные технологии, в том числе - ультразвуковые.

Скриншот:Telegram/WarGonzo

Отметим, что в последнее время Запад активно поставляет Украине оружие, провоцируя её на военный конфликт . Особенно в этом плане отличились Великобритания и США.