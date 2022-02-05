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НАТО испытывает запрещённое оружие в Донбассе - WarGonzo
05 февраля 2022, 18:55 • 288 • Политика
НАТО начало испытывать в Донбассе оружие, которое запрещено применять, сообщает проект WarGonzo.
Жители Донбасса начали делиться тревожным видео в соцсетях. На кадрах видно, как на украинских позициях вспыхивает свет и слышен неприятный высокочастотный звук.
- пишет военный корреспондент Семён Пегов, руководитель проекта War Gonzo.
Он отметил, что, вероятнее всего, Запад обкатывает на Донбассе экспериментальные технологии, в том числе - ультразвуковые.
Скриншот:Telegram/WarGonzo
Отметим, что в последнее время Запад активно поставляет Украине оружие, провоцируя её на военный конфликт . Особенно в этом плане отличились Великобритания и США.
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