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НАТО испытывает запрещённое оружие в Донбассе - WarGonzo

05 февраля 2022, 18:55  •  288 • Политика
НАТО начало испытывать в Донбассе оружие, которое запрещено применять, сообщает проект WarGonzo.
Жители Донбасса начали делиться тревожным видео в соцсетях. На кадрах видно, как на украинских позициях вспыхивает свет и слышен неприятный высокочастотный звук.
Подобные системы вооружения во всем мире считаются запрещёнными. Специалисты по разведки связывают появление таких систем на линии соприкосновения на Донбассе - с массовыми поставками вооружения странами НАТО киевскому режиму,
- пишет военный корреспондент Семён Пегов, руководитель проекта War Gonzo.
Он отметил, что, вероятнее всего, Запад обкатывает на Донбассе экспериментальные технологии, в том числе - ультразвуковые.
Скриншот:Telegram/WarGonzo
Отметим, что в последнее время Запад активно поставляет Украине оружие, провоцируя её на военный конфликт . Особенно в этом плане отличились Великобритания и США.

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