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НАТО испугались расширения военного присутствия России на Балтике из-за "Северного потока-2"

07 октября 2021, 21:30  •  124 • Политика
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
В Москве считают, что противники нашей трубы уже не знают, к чему в проекте придраться
Россия может расширить свое военное присутствие на Балтике вдоль маршрута газопровода "Северный поток-2", что весьма беспокоит Североатлантический блок. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох по итогам заседания руководителей спецслужб стран НАТО в Брюсселе.
"Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря, что представляет собой головную боль не только для нас, но и всех стран вокруг – Швеции, Финляндии, стран Балтии", – цитирует РИА "Новости" пана Солоха.
Судя по всему, ярые противники новой российской трубы уже не знают, какими методами и способами не допустить запуск "СП-2". Теперь к процессу блокировки балтийской магистрали, вероятно, деятели из Варшавы и Вашингтона решили притянуть натовские силы.
А между тем, газопровод вполне могут защищать и представители альянса, например, немцы. Именно представители Бундесвера вышли на патрулирование в зону строительства "Северного потока-2" весной нынешнего года, когда там неожиданную активность проявили то польские якобы рыбаки, то неизвестные подлодки.
Позже сегодня на польско-натовские страхи ответила Москва. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал тревоги альянса абсолютно беспочвенными и ни на чем не основанными.
"Пусть они успокоятся уже, не знают, к чему еще придраться. Какие могут быть основания для таких беспочвенных заявлений? Пусть "Северный поток" спокойно заработает, Польша сама будет из него газ просить", – заметил сенатор.
Он напомнил Варшаве, что "СП-2" является исключительно коммерческим проектом и никак не связан с присутствием ВС России на Балтике.

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