НАТО идёт на таран. Война за Украину начинается в Балтийском море

Польша прибегла к последнему доводу негодяев для срыва строительства "Северного потока – 2" – попыткам запугать. Теперь одно из двух: или Балтийский флот посылать на охрану акватории строительства, или однозначно и ответственно заявить, что в случае срыва его достройки Россия прекратит транзит газа через Украину.

В политике террор – последний довод неудачников. Так что можно не спрашивать, почему к попыткам запугивания перешли противники строительства газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море. Похоже, все остальные методы сопротивления и давления они сочли исчерпанными. Ни политика, ни юридические засады, ни санкции проект не остановили. И вот кто-то решил: не попробовать ли прямой террор?

Последний довод негодяев

Никаким другим термином, кроме слова "террор", – если не играть словами по варварским западным образцам – не удастся определить то, о чём рассказывают представители компании Nord Stream 2 AG, оператора строительства СП–2.

После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода "Северный поток – 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолётов и вертолётов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер,

– заявил журналистам директор филиала Nord Stream 2 Андрей Минин.

По его словам, в 1,5-мильной зоне безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве, постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств. Увеличилось количество пролётов над трубоукладочными судами на небольшой высоте иностранных самолётов, отметил Минин.

Как можно судить из рассказа представителя Nord Stream 2, особенно вредоносят поляки. Началось ещё 22 февраля, когда в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106. На неоднократные попытки установить с ним радиосвязь оно не отвечало.

В этой ситуации судно снабжения "Владислав Стрижев" было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чеrо SWI-106 произвело навал на "Владислав Стрижев". После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии,

– рассказал Минин.

Он подчеркнул, что

если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришёлся бы по трубоукладочной барже "Фортуна".

В последние дни активность – опять же прежде всего польских – нарушителей охранной зоны стала нарастать по экспоненте. В частности, 28 марта периметр охраны нарушила подводная лодка, шедшая в надводном положении. Её принадлежность, правда, не установили, но судя по последующим инцидентам, она, скорее всего, тоже принадлежала Польше.

На следующий день вокруг баржи "Фортуна" крутился боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823.

Тридцатого марта – новый инцидент: в непосредственной близости от трубоукладчиков появилось уже два "странника", да к тому же снова подозрительно молчаливых. Один из них опять направлялся в сторону "Фортуны", не отвечая на вызовы по радиоканалам, из-за чего вновь пришлось идти на нарушителя пересекающимся курсом. Всё происходило в темноте, в 4 часа ночи. Попав в луч прожектора, подозрительное судно, оказавшееся польским – больше некому – рыболовом, изменило курс и бежало на юг, по-прежнему храня радиомолчание.

Второй объект, находившийся в ожидании на юго-западе от "Фортуны", также ушёл, не отвечая на вызовы по радио,

– заявил Андрей Минин.

Кроме того, польский противолодочный самолёт PZL-Mielec М-28В1 Rbi регулярно производит зоны проведения работ "на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна".

Этак они скоро и стрелять могут начать?

А то и мины закладывать?

Не такая уж невероятная перспектива в свете того, что, по словам представителя Nord Stream 2, могли сотворить уже нынешние "посетители". Например,

с учётом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода… Действия военных кораблей и самолётов, а также гражданских судов иностранных государств, нарушающих охранную зону строительства международного проекта, не отвечающих на запросы и приближающихся на опасное расстояние к трубоукладочной барже… создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями.

На то, похоже, и строится расчёт. А потом будет: ах, простите! Небольшой морской инцидент, с кем не бывает. Вон даже Суэцкий канал сухогруз перегородил. К тому же мы говорили вам, что ваш газопровод опасен, не так ли? Вот давайте и прикроем эту лавочку!

Речь идёт о явно спланированных и подготовленных провокациях… с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории,

– как прокомментировал создавшуюся ситуацию Андрей Минин.

Так что это – террор, господа! Просто – пока! – в не летальном исполнении. Но, похоже, злоба и отчаяние у противников СП-2 дошла до такого уровня, что на всякий случай следует готовиться к худшему.

К чему именно? Ну вот, например, польская подводная лодка ORP Orzeł проекта 877Э несёт и способна поставить до 24 мин. А каждая из 4 имеющихся в польских ВМС подводных лодок типа 207 Kobben вооружена 8 торпедами. И кто на гражданской трубоукладочной барже может засечь их пуск?

Всё из-за Украины?

Очень может быть, что именно так. Дело в том, что экономическая модель, избранная киевским режимом, оказалась несостоятельной. Украина уже (по состоянию на 22 марта) имеет немыслимый валовой внешний долг 125,69 миллиарда долларов. Это – 83,4% от валового внутреннего продукта. И самое главное, что долг растёт: по 3 – 3,5 млрд долларов за квартал.

И 54,7 из этих миллиардов – долг государственный. Как это всё компенсировать? Даже если немедленно прекратить буквально сгрызающую госбюджет карательную операцию в Донбассе, положение дел не изменится. Кто должен оплачивать этот праздник? Не Запад же!

Но – у них есть богатенький спонсор! "Газпром" называется. Пусть и невольный, но всё равно за транзит газа через украинскую территорию он платит. И будет платить! Пока "Северный поток – 2" не заработает на полную мощность.

Чтобы он не заработал – то есть чтобы Россия подольше платила за газовый транзит и тем самым кормила собственного врага, годятся все средства. Давление политическое – как можно иметь дело со зверской Россией! Давление экономическое – а вот не желаем, чтобы русский газ в Европу шёл, американский пусть покупает! Давление санкционное. Чтобы нашу Украину подольше кормили.

И вот, как видим, когда всё это не сработало, НАТО руками своих польских холопов хватается за последний шанс – за попытку террористического воздействия.

Да, с их стороны это жест отчаяния, но главный вопрос не в том, чтобы это констатировать. Нужно прямо спросить: что же делать в этих условиях России? Ноты протеста слать? Пару эсминцев Балтийского флота на охрану строительства поставить (то есть ответить на угрозу угрозой и приблизить перспективу настоящей войны)? Таранить наглецов, как когда-то тех же янки в Чёрном море?

Но всё это не уменьшает, а увеличивает опасность. В том числе, кстати, и опасность дискредитировать сам проект СП–2, на радость противнику.

Противник, кстати, ничего не скрывает. В самой Германии пишут:

Если СП–2 "просто перестанут строить, тогда и никакой угрозы для труб и судна-трубоукладчика со стороны надводных военных кораблей и подводных лодок не будет.

Как видим, перед нами простой и незамысловатый шантаж. Правда, в такую игру, как говорится, можно играть вдвоём. Примерно так: хотите "поставить точку в строительстве газопровода"? Ставьте! Только с одной поправкой. После остановки "Северного потока – 2" – неважно, ещё на стадии строительства или уже в ходе эксплуатации – Россия в тот же день прекращает газовый транзит через Украину. Всё, благотворительность по отношению к врагам заканчивается. Дальше – кормите свою шавку сами.

Убытки, штрафы, пени? Что ж, надо подсчитать, так ли их много будет. Тем более что европейские потребители, кто поумнее, успеют присосаться к "Турецкому потоку". Да и СП–1 функционирует. Во-вторых, это "игра вдолгую" – со всеми судами, арбитражами, встречными исками и проч. А зима в Европу, как известно, придёт по расписанию. И что тогда? А тогда Европе придётся затариваться не дешёвым трубопроводным, а дорогим сжиженным газом. Кстати, тоже у нас.

Так что – есть аргументы помимо силовых, есть. Другое дело, что для их применения нужно не меньше мужества, чем для морского боя.