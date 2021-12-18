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НАТО и Украину используют втёмную. "Видны чёткие аналогии с 1941-м" - Кнутов

18 декабря 2021, 02:55  •  72 • Политика
НАТО и Украину используют втёмную, считает военный эксперт Юрий Кнутов. "Видны чёткие аналогии с 1941-м", - заявил он и объяснил, кто и как действует в своих интересах.
Россия направила США предложения по укреплению безопасности в Европе. Они фактически позволят не допустить ядерной войны. Вашингтон взял время "для подумать" до следующей недели.
Среди предложенных мер - отсутствие расширения НАТО на восток, непринятие Украины в альянс, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Россия также обязуется не совершать действий, которые могут пошатнуть международную безопасность.
Предложения очень здравые, очень корректные, - считает Юрий Кнутов.
В беседе с Царьградом он напомнил, что Советский Союз в своё время выступал с похожими инициативами. Да и Россия уже не в первый раз предлагает подобное. Однако ещё никогда все предложения не были собраны, сконцентрированы в одном документе. Хотя бы поэтому такой документ стоит рассматривать и обсуждать, но пойдут ли на это США?
По мнению военного эксперта, не пойдут. Во-первых, потому что придётся отказаться от полётов стратегической авиации - дубины, которой Вашингтон пугает не только Россию, но и другие страны. В государствах, где нет системы ПВО или она крайне слабая, одного полёта американского бомбардировщика достаточно для смены политической власти в стране.
Если говорить о ядерном оружии в Европе, то США не пойдут на отказ от него. Ядерные базы - якобы защита от России, но на самом деле это средство контроля над членами НАТО. Благодаря ядерному тактическому оружию американцы имеют возможность влиять и на европейские государства. С Украиной точно такая же ситуация, - объяснил специалист.
США в инфраструктуру Украины вложили большие деньги, чтобы создать свой плацдарм в Незалежной.
По мнению Кнутова, маловероятно, что весь пакет инициатив России будет принят. По отдельным пунктам почти наверняка будут подписаны серьёзные договоры. Однако блок НАТО к конструктивной работе не готов. Яркий пример - заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, что России не касается расширение НАТО и это вопрос отношений Брюсселя и Киева.
Пугает другое. Ситуация напоминает начало 1941 года и где-то конец 1939 года, когда Франция и Англия фактически толкали Гитлера на войну с Советским Союзом. Вот сейчас США и Великобритания толкают блок НАТО и Украину на войну уже с Россией. Здесь видны очень чёткие аналогии, и это печально. Но в любом случае мирная инициатива Москвы заслуживает внимания и уважения. И всё-таки есть надежда, что здравые головы на Западе её поддержат, - заключил собеседник Царьграда.

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