НАТО и Украину используют втёмную. "Видны чёткие аналогии с 1941-м" - Кнутов

НАТО и Украину используют втёмную, считает военный эксперт Юрий Кнутов. "Видны чёткие аналогии с 1941-м", - заявил он и объяснил, кто и как действует в своих интересах.

Россия направила США предложения по укреплению безопасности в Европе. Они фактически позволят не допустить ядерной войны. Вашингтон взял время "для подумать" до следующей недели.

Среди предложенных мер - отсутствие расширения НАТО на восток, непринятие Украины в альянс, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Россия также обязуется не совершать действий, которые могут пошатнуть международную безопасность.

Предложения очень здравые, очень корректные, - считает Юрий Кнутов.

В беседе с Царьградом он напомнил, что Советский Союз в своё время выступал с похожими инициативами. Да и Россия уже не в первый раз предлагает подобное. Однако ещё никогда все предложения не были собраны, сконцентрированы в одном документе. Хотя бы поэтому такой документ стоит рассматривать и обсуждать, но пойдут ли на это США?

По мнению военного эксперта, не пойдут. Во-первых, потому что придётся отказаться от полётов стратегической авиации - дубины, которой Вашингтон пугает не только Россию, но и другие страны. В государствах, где нет системы ПВО или она крайне слабая, одного полёта американского бомбардировщика достаточно для смены политической власти в стране.

Если говорить о ядерном оружии в Европе, то США не пойдут на отказ от него. Ядерные базы - якобы защита от России, но на самом деле это средство контроля над членами НАТО. Благодаря ядерному тактическому оружию американцы имеют возможность влиять и на европейские государства. С Украиной точно такая же ситуация, - объяснил специалист.

США в инфраструктуру Украины вложили большие деньги, чтобы создать свой плацдарм в Незалежной.

По мнению Кнутова, маловероятно, что весь пакет инициатив России будет принят. По отдельным пунктам почти наверняка будут подписаны серьёзные договоры. Однако блок НАТО к конструктивной работе не готов. Яркий пример - заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, что России не касается расширение НАТО и это вопрос отношений Брюсселя и Киева.