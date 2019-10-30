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НАТО и Украина обсудят заблокированное Венгрией заявление

30 октября 2019, 21:24  •  52 • Украина
НАТО и Украина обсудят заявление альянса, которое было заблокировано Венгрией по итогам заседания Североатлантического совета в Киеве в четверг, 31 октября.
 
Reuters
 

«Возможность официального заявления будет обсуждаться завтра на заседании комиссии Украина — НАТО в Киеве», — цитирует ТАСС пресс-службу НАТО.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. Причиной стало нарушение прав венгерского национального меньшинства со стороны украинских властей.

В Будапеште подчеркнули, что «не готовы жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».

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