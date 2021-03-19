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НАТО и Украина готовятся к провокационным учениям вблизи Крыма

19 марта 2021, 09:05  •  151 • Политика
Не менее восьми крупных военных учений с привлечением войск Украины готовится провести в этом году НАТО. Россия подготовилась к обороне своих рубежей.
Страны НАТО запланировали в этом году провести не менее восьми крупных военных учений у берегов полуострова Крым с привлечением украинских военных. Российская сторона заранее подготовилась к предстоящим событиям.
По словам заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова, НАТО не может смириться с тем, что Крым вошёл в состав России, поэтому присутствие военных в этом регионе растёт с каждым годом, передаёт Интерфакс.
Он подчеркнул, что в связи с предстоящими событиями группировка в Крыму усилена. В частности, пояснил Картаполов, к обороне рубежей уже готовы корабли Черноморского флота, воздушные суда морской авиации и береговая охрана.

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