НАТО и Украина готовятся к провокационным учениям вблизи Крыма

Не менее восьми крупных военных учений с привлечением войск Украины готовится провести в этом году НАТО. Россия подготовилась к обороне своих рубежей.

Страны НАТО запланировали в этом году провести не менее восьми крупных военных учений у берегов полуострова Крым с привлечением украинских военных. Российская сторона заранее подготовилась к предстоящим событиям.

По словам заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова, НАТО не может смириться с тем, что Крым вошёл в состав России, поэтому присутствие военных в этом регионе растёт с каждым годом, передаёт Интерфакс.

Он подчеркнул, что в связи с предстоящими событиями группировка в Крыму усилена. В частности, пояснил Картаполов, к обороне рубежей уже готовы корабли Черноморского флота, воздушные суда морской авиации и береговая охрана.